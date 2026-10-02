大樂透頭獎連7槓 下期獎金上看2.7億元

不少人搭飛機時，可曾注意到飛機起飛、降落前，客艙燈光會特別調暗，這其實背後原因與飛安有關。桃園國際機場在臉書曾透露，飛機起降調暗客艙燈光並不是為了讓乘客比較好睡，而是基於安全考量，讓乘客眼睛提早適應較暗的環境。

2026-10-02 16:25