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大樂透頭獎連7槓 下期獎金上看2.7億元
大樂透第115093期今晚開獎。中獎號碼為26、47、20、14、40、04，特別號42；派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。大樂透頭獎連7槓，下期（6日）預估銷售新台幣1.6至1.8億元，頭獎累積金額上看2.7億元。
中秋加碼獎：19、47、43、10、31、44、01、27。
大樂透2日中秋加碼獎項開出情形，本期100萬元獎項開出2組，總中獎注數為2注，2組皆為單注中獎；本期5000元獎項開出453注。
活動截至本期為止，累積開出100萬元獎項組數為25組，剩餘45組，累積開出5000元獎項注數3164注，剩餘2836注，次期（6日）將繼續加開100萬元獎項及5000元獎項。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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