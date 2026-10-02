快訊

世衛：2023年全球平均餘命73.3歲 近COVID疫情前

聽新聞
0:00 / 0:00

大樂透頭獎連7槓 下期獎金上看2.7億元

中央社／ 台北2日電
大樂透頭獎連7槓，下期（6日）預估銷售新台幣1.6至1.8億元，頭獎累積金額上看2.7億元。聯合報系資料照
大樂透頭獎連7槓，下期（6日）預估銷售新台幣1.6至1.8億元，頭獎累積金額上看2.7億元。聯合報系資料照

大樂透第115093期今晚開獎。中獎號碼為26、47、20、14、40、04，特別號42；派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。大樂透頭獎連7槓，下期（6日）預估銷售新台幣1.6至1.8億元，頭獎累積金額上看2.7億元。

中秋加碼獎：19、47、43、10、31、44、01、27。

大樂透2日中秋加碼獎項開出情形，本期100萬元獎項開出2組，總中獎注數為2注，2組皆為單注中獎；本期5000元獎項開出453注。

活動截至本期為止，累積開出100萬元獎項組數為25組，剩餘45組，累積開出5000元獎項注數3164注，剩餘2836注，次期（6日）將繼續加開100萬元獎項及5000元獎項。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

獎金 大樂透 台彩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

今彩539第115238期開獎

相關新聞

健保擴大給付7項藥品 癌藥挹注近20億元、心血管逾1.2萬人受惠

健保署今宣布，10月1日起新增、擴大給付4項癌症藥品、2項罕病用藥以及1項心血管用藥。其中癌症用藥，擴大給付原本治療項目有限的癌別，如食道癌、頭頸癌等，納入免疫檢查點抑制劑；另開放CAR-T細胞治療用於部分瀰漫性大B細胞淋巴瘤及高度惡性B細胞淋巴瘤成人病人，終生使用一次，每人藥費高達新台幣819萬元。

確診大腸癌可領1350健康幣？網友稱「太地獄」 國健署：已刪負面文字

健康幣至今已有逾20萬人登錄，昨有網友於社群平台Threads發文指出，「大腸癌篩檢異常追蹤項目」可獲1350枚健康幣，但領取條件竟有「經醫療院所診斷為大腸癌」等文字，讓網友驚呼「難道得癌症才能領健康幣？」直指條件太過嚴苛，其他網友則說「好地獄」。衛福部國健署回應，並非罹患大腸癌才能領幣，相關文字目前已修正。

3日北、東部短暫雨午後雨區擴大 下周轉涼低溫20度

氣象署表示，東北季風明減弱，大台北、東部有短暫陣雨，午後新竹至台中、嘉義以南及其他山區慎防較大雨勢；5日另一波東北季風增...

飛機起降為何調暗客艙燈光？桃機揭真正原因：不是讓乘客睡覺

不少人搭飛機時，可曾注意到飛機起飛、降落前，客艙燈光會特別調暗，這其實背後原因與飛安有關。桃園國際機場在臉書曾透露，飛機起降調暗客艙燈光並不是為了讓乘客比較好睡，而是基於安全考量，讓乘客眼睛提早適應較暗的環境。

日泳千米男子夜間頻尿 查出雞蛋般大膀胱腫瘤已是攝護腺癌第3期

71歲李先生長年晨泳，不沾菸酒生活規律，僅10年前略有夜尿頻繁情形，不料2017年健檢查出攝護腺異抗原（PSA）指數微幅超標，進一步發現攝腹腺長了雞蛋大的腫瘤，確診為第3期攝護腺癌，今年已轉移至膀胱，他改接受精準放射標靶治療， PSA大幅下降，也恢復生活品質。

大樂透頭獎連7槓 下期獎金上看2.7億元

大樂透第115093期今晚開獎。中獎號碼為26、47、20、14、40、04，特別號42；派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。