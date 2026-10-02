中風不一定嘴歪眼斜 50歲男吃飯時手無力 筷掉地 送醫檢查竟是腦中風

早上起床，自覺身體正常，50多歲賴先生吃早餐時，右手拿著筷子，突然手掌沒了力氣，筷子掉落，家人覺得情況不對，緊急陪同就醫，檢查結果證實為「暫時性腦缺血」（TIA），給予藥物，並建議戒菸、規律服用三高藥物，才遠離危險因子，且大幅降低再次腦中風機率。

健康版「健康你我他」7月徵文重點為腦中風，迴響熱烈，許多患者及家人分享罹病及照護經驗，中國附醫神經部腦中風暨神經重症主治醫師張育嘉表示，許多人都以為中風症狀為眼歪嘴斜，或是半身癱瘓，但中風症狀不一，有時僅是視力模糊、走路不穩、手腳無力。

張育嘉指出，每個腦中風患者症狀不一，有人相當輕微，只是僅僅握不住筷子，有些手腳無力，但可能半小時、一兩個小時後就恢復正常，因時間短暫，常被誤認為疲累、喝醉或老化所致。即使是「暫時性腦缺血」（TIA），仍需立即撥打119，至急診接受進一步評估。

不少民眾因救護車鳴笛聲過響，擔心吵到鄰居，或讓別人知道自己身體出問題，因此，不願撥打119，而是自己騎著機車，撐著不適身體到急診。張育嘉說，臨床收治不少類似個案，但有人騎到一半，手臂無力、意識不清，反倒出了車禍，反而延誤治療。

張育嘉建議，只要覺得直接身體不對勁，突然出現一些平常沒有的症狀，就應提高警覺，撥打119，讓熟知緊急救護的專業人士及時做出適當處置，在最短時間內將人送至具有處置能力的急救責任醫院，才能將腦細胞的損傷降至最低。

以賴先生為例，家人及時請求119協助，透過救護車抵達醫院急診，確診為腦血管阻塞後，緊急施以靜脈內取栓，術後積極配合復健治療，服用抗血栓藥物，身體恢復到原來模樣，手腳活動自如，繼續在職場發揮專長。

值得注意的是，一旦自己或親友同事疑似出現中風跡象時，先萬不可按摩頸部，或喝水、給藥。張育嘉指出，如果此時強行餵藥、喝水，可能適得其反，引發嗆咳，造成吸入性肺炎，讓治療更為麻煩，唯一建議仍是直接撥打119，由高急救護員執行最適當的醫療處置。