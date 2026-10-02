快訊

首度擔任國慶大會主持人 哈遠儀超狂家世背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中風不一定嘴歪眼斜 50歲男吃飯時手無力 筷掉地 送醫檢查竟是腦中風

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
中國附醫神經部腦中風暨神經重症主治醫師張育嘉表示，許多人都以為中風症狀為眼歪嘴斜，或是半身癱瘓，但中風症狀不一，有時僅是視力模糊、走路不穩、手腳無力，急診示意圖。聯合報系資料照
中國附醫神經部腦中風暨神經重症主治醫師張育嘉表示，許多人都以為中風症狀為眼歪嘴斜，或是半身癱瘓，但中風症狀不一，有時僅是視力模糊、走路不穩、手腳無力，急診示意圖。聯合報系資料照

早上起床，自覺身體正常，50多歲賴先生吃早餐時，右手拿著筷子，突然手掌沒了力氣，筷子掉落，家人覺得情況不對，緊急陪同就醫，檢查結果證實為「暫時性腦缺血」（TIA），給予藥物，並建議戒菸、規律服用三高藥物，才遠離危險因子，且大幅降低再次腦中風機率。

健康版「健康你我他」7月徵文重點為腦中風，迴響熱烈，許多患者及家人分享罹病及照護經驗，中國附醫神經部腦中風暨神經重症主治醫師張育嘉表示，許多人都以為中風症狀為眼歪嘴斜，或是半身癱瘓，但中風症狀不一，有時僅是視力模糊、走路不穩、手腳無力。

張育嘉指出，每個腦中風患者症狀不一，有人相當輕微，只是僅僅握不住筷子，有些手腳無力，但可能半小時、一兩個小時後就恢復正常，因時間短暫，常被誤認為疲累、喝醉或老化所致。即使是「暫時性腦缺血」（TIA），仍需立即撥打119，至急診接受進一步評估。

不少民眾因救護車鳴笛聲過響，擔心吵到鄰居，或讓別人知道自己身體出問題，因此，不願撥打119，而是自己騎著機車，撐著不適身體到急診。張育嘉說，臨床收治不少類似個案，但有人騎到一半，手臂無力、意識不清，反倒出了車禍，反而延誤治療。

張育嘉建議，只要覺得直接身體不對勁，突然出現一些平常沒有的症狀，就應提高警覺，撥打119，讓熟知緊急救護的專業人士及時做出適當處置，在最短時間內將人送至具有處置能力的急救責任醫院，才能將腦細胞的損傷降至最低。

以賴先生為例，家人及時請求119協助，透過救護車抵達醫院急診，確診為腦血管阻塞後，緊急施以靜脈內取栓，術後積極配合復健治療，服用抗血栓藥物，身體恢復到原來模樣，手腳活動自如，繼續在職場發揮專長。

值得注意的是，一旦自己或親友同事疑似出現中風跡象時，先萬不可按摩頸部，或喝水、給藥。張育嘉指出，如果此時強行餵藥、喝水，可能適得其反，引發嗆咳，造成吸入性肺炎，讓治療更為麻煩，唯一建議仍是直接撥打119，由高急救護員執行最適當的醫療處置。

中風 腦中風 三高

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

疑似中風別自己衝急診 醫：直接打119 才能送對醫院、及時治療

年輕就不怕中風？ 神經科權威醫師點出8大危險因子 別等發病才後悔

搶救中風大作戰 醫：溶栓、取栓時間為主要關鍵 術後更需及時復健

男吃感冒藥一早起床竟「尿不出來」 醫揭原因…急放尿管救治

相關新聞

健保擴大給付7項藥品 癌藥挹注近20億元、心血管逾1.2萬人受惠

健保署今宣布，10月1日起新增、擴大給付4項癌症藥品、2項罕病用藥以及1項心血管用藥。其中癌症用藥，擴大給付原本治療項目有限的癌別，如食道癌、頭頸癌等，納入免疫檢查點抑制劑；另開放CAR-T細胞治療用於部分瀰漫性大B細胞淋巴瘤及高度惡性B細胞淋巴瘤成人病人，終生使用一次，每人藥費高達新台幣819萬元。

確診大腸癌可領1350健康幣？網友稱「太地獄」 國健署：已刪負面文字

健康幣至今已有逾20萬人登錄，昨有網友於社群平台Threads發文指出，「大腸癌篩檢異常追蹤項目」可獲1350枚健康幣，但領取條件竟有「經醫療院所診斷為大腸癌」等文字，讓網友驚呼「難道得癌症才能領健康幣？」直指條件太過嚴苛，其他網友則說「好地獄」。衛福部國健署回應，並非罹患大腸癌才能領幣，相關文字目前已修正。

3日北、東部短暫雨午後雨區擴大 下周轉涼低溫20度

氣象署表示，東北季風明減弱，大台北、東部有短暫陣雨，午後新竹至台中、嘉義以南及其他山區慎防較大雨勢；5日另一波東北季風增...

飛機起降為何調暗客艙燈光？桃機揭真正原因：不是讓乘客睡覺

不少人搭飛機時，可曾注意到飛機起飛、降落前，客艙燈光會特別調暗，這其實背後原因與飛安有關。桃園國際機場在臉書曾透露，飛機起降調暗客艙燈光並不是為了讓乘客比較好睡，而是基於安全考量，讓乘客眼睛提早適應較暗的環境。

中風不一定嘴歪眼斜 50歲男吃飯時手無力 筷掉地 送醫檢查竟是腦中風

早上起床，自覺身體正常，50多歲賴先生吃早餐時，右手拿著筷子，突然手掌沒了力氣，筷子掉落，家人覺得情況不對，緊急陪同就醫，檢查結果證實為「暫時性腦缺血」（TIA），給予藥物，並建議戒菸、規律服用三高藥物，才遠離危險因子，且大幅降低再次腦中風機率。

年輕就不怕中風？ 神經科權威醫師點出8大危險因子 別等發病才後悔

「我身體狀況不錯，怎麼也會中風？」不少腦中風患者被送至急診室，緊急搶救後醒來，總會這樣問著，想知道答案。高雄市立小港醫院神經科主治醫師李建勳表示，三高疾病與腦中風息息相關，但許多人因沒有症狀，不覺不舒服，而低估心血管急重症風險，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。