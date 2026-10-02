年輕就不怕中風？ 神經科權威醫師點出8大危險因子 別等發病才後悔

「我身體狀況不錯，怎麼也會中風？」不少腦中風患者被送至急診室，緊急搶救後醒來，總會這樣問著，想知道答案。高雄市立小港醫院神經科主治醫師李建勳表示，三高疾病與腦中風息息相關，但許多人因沒有症狀，不覺不舒服，而低估心血管急重症風險。

不少病友及家屬透過聯合報健康版「健康你我他」分享自身經驗，例如35歲居然中風、規律服用高血壓藥仍中風，以及中風後才知自己心律不整等，李建勳說，這與臨床觀察結果一致，不少民眾常覺得自己年輕，平常沒有三高症狀，或是規律用藥，而低估了中風威脅。

重視養生，熱愛運動的福華集團第三代接班人廖國宏，今年8月搭機返台，下機後突發抽搐，昏迷倒地，緊急送醫，確診為急性腦出血，經10幾天搶救，仍不幸死亡，享年55歲。

李建勳指出，門診收治不少40、50歲中壯年腦中風患者，有些年紀更輕，自認身強體壯，白天拚事業，晚上熬夜應酬，生活作息不正常，一旦工作壓力沉重，血壓驟升，引發腦中風；再者，溫度飆高，若水分攝取不足，血液變得黏稠，也容易造成中風。

「欲減少腦中風機率，務必遠離八大關鍵危險因子。」李建勳說，高血壓、糖尿病、膽固醇過高（高血脂）、心房顫動、運動量不足、體重過重（肥胖）、吸菸以及腦中風家族史均屬於腦中風危險因子，提醒三高患者務必規律用藥，控制體重，養成運動習慣。

除了後天生活習慣與三高慢性病，遺傳也是不容輕忽的致病因子，李建勳表示，自家親人三十多歲腦中風，在探查家族史後，發現其父親也曾罹患腦心血管疾病；提醒有中風家族病史者，應提高警覺，定期接受健康檢查，嚴格監控血壓、血脂及血糖。

至於長期抽菸，李建勳表示，香菸燃燒時產生眾多化學毒素，經由呼吸道進入微血管，隨血液循環流竄全身，持續傷害血管內皮細胞，提高血管病變與阻塞等風險。只可惜，仍有少部分腦中風患者在鬼門關前走一遭後，仍偷偷抽菸，引發再次中風。

李建勳表示，中風對於腦神經組織造成不可逆的破壞，如果未能控制危險因子，一再中風，肢體障礙與失智等風險激增；門診收治過中風四次以上的患者，肢體癱瘓，已無生活自理能力，長期臥床，對自己及家人來說，均是一大折磨。

李建勳說，中風患者務必遵從醫囑，規律服用抗血小板藥物、抗凝血劑，或是三高藥物，並定期回診，接受醫師評估。此外，應收起僥倖心態，戒菸、減少熬夜、生活作息正常，才能大幅降低再次中風的厄運。