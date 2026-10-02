搶救中風大作戰 醫：溶栓、取栓時間為主要關鍵 術後更需及時復健

「同樣中風，為何有人逐漸恢復，重返職場，有人卻得長期臥床，走上漫長照護？」中國附醫神經部腦中風暨神經重症科主任林剛旭表示，關鍵在於發病後的溶栓、取栓等急性治療，與及早復能，每一步都不能拖延，配合預後定期回診，規律用藥，才能避免再度中風。

衛福部統計，台灣每年新增腦中風患者人數達三至五萬，因腦血管疾病就醫者高達40多萬人，然每年近一萬兩千人死於腦中風，肢體癱瘓，需長期臥床的患者恐達十幾萬人。

為何有些患者得以平安度過災厄，重返職場，有人卻喪失生活自理能力，仰賴旁人照護，甚至不幸死亡。林剛旭表示，近十年來，腦中風治療進展快速，不管是缺血性或出血性腦中風，只要在黃金治療期內給予適當治療，均有機會順利出院，重新回到人生軌道。

臨床統計，缺血性中風約佔七至八成，出血性中風則占二至三成，林剛旭說，兩者症狀類似，很難從外觀分辨出中風原因，患者被送至急診，立即透過電腦斷層，瞭解腦部病變屬於出血或缺血狀態，如果為出血，影像顯示高亮度血塊區，必須控制血壓，甚至考慮開刀，讓出血停止，一旦持續出血，腦組織損害將愈來愈嚴重。

至於缺血性中風患者，有機會在發病後的4.5小時內緊急施以靜脈血栓溶解、24小時內接受機械取栓，打通血管，就能將損害情況降至最低。林剛旭表示，相對於出血，缺血性中風係因血管被塞住，腦組織開始缺血壞死，需搶時間打通血管，但缺血範圍如過大，治療時機太晚，預後就不好。

「預後好壞與送醫治療時間早晚息息相關」林剛旭說，如果出現疑似中風，第一動作就是撥打119，如果阻塞部位於通往腦部的前循環或後循環等腦部重要血管，經醫師評估符合條件後，以類似心導管作法，施以腦部血管機械取栓，來打通阻塞血管，愈快治療，預後狀況就會愈好。

腦中風患者需及時搶救，待病況穩定後，經復健科醫師評估後，應及早接受專業復健。林剛旭表示，曾收治過一名30多歲腦中風患者，後腦基底動脈缺血，被送至急診時，情況危急，研判即使救回來，很可能長期四肢癱瘓。待病情穩定後，因呼吸功能不佳，轉至胸腔科病房，持續接受呼吸練習。

林剛旭說，經過幾個月專業復健，以及伴侶的鼓勵下，該個案肢體恢復狀況有如神助，在腦中風發作半年後回診，居然行動自如，自己走進診間，且談話正常，看不出曾與死神擦身而過。

林剛旭表示，腦中風患者如果能及時就醫，之後積極復健，就有機會重返人生軌道，肢體功能不受影響。但需嚴肅面對再次中風的威脅，務必戒菸，生活規律，遠離危險因子，且持續服用抗血栓、抗凝血藥物。