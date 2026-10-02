疑似中風別自己衝急診 醫：直接打119才能送對醫院、及時治療

60歲陳先生習慣在清晨6、7點至公園健走，日前一早走著走著，身子往左偏斜，好幾次擦撞到步道旁的矮灌木，但他並未在意。8、9點，走進辦公室，秘書察覺異狀，其左半邊肢體動作僵硬、使不上力，原想請司機開車送他至急診，但同事直接撥打119，透過緊急救護系統緊急將他送至具備動脈取栓能力的責任醫院。

「時間就是腦細胞，這句話在急性中風搶救上，完全不是口號。」台灣腦中風學會理事長陳龍說，腦中風主要分為缺血性、出血性兩大類，八成為腦血管阻塞造成的缺血性中風，兩成為腦血管破裂造成的出血性中風，兩者症狀相似，但治療方向截然不同，需透過腦部影像及專業評估才能確認。

搶救中風患者關鍵在於最短時間內送到具備適當急救能力的醫院，才能盡快接上後續治療。研究發現，缺血性腦中風患者只要延誤1分鐘就醫，高達190多萬顆腦神經細胞壞死，且屬於不可逆的；如何在最短時間時將病人送至具有搶救能力的醫院，正是個案預後生活自理能力不受影響，能夠重返職場的主要關鍵。

陳龍表示，在急診室常看到身體單側無力、嘴角發麻的年長腦中風患者，儘管話都講不清楚，卻還是自己騎著機車趕赴醫院，原因竟是「怕給家人添麻煩」、「擔心救護車警笛聲驚擾鄰居」。部分患者就沒那麼幸運，原本只是小中風，但騎車就醫途中，血管完全堵塞，手掌沒了抓握力，無法催油門，瞬間摔車，造成二次傷害。

陳龍說，這類個案並不少見，被送進急診時，除了嚴重急性腦中風，身體四肢還有大面積擦挫傷，甚至撞到頭顱，引發顱內出血，這也讓後續的溶栓評估變得棘手且複雜。

有些中風患者逞強，想要自行就醫，另有心急的家屬等不及救護車，直接將腦中風家人抱上車，自己開車前往醫院。部分患者及家屬則是堅持至某家醫院搶救，因為那有完整的就醫及檢查記錄，自覺比較安心。陳龍強調，這幾種狀況都可能延誤患者就醫，耗掉關鍵時間。

「119救護人員能做的事情，比一般人所能想像的還要多。」陳龍說，除了緊急運送，高級救護人員在車上整理家屬所提供的發病時間、症狀與用藥等資訊，執行院前評估，將患者送至最近、最適當的醫院；做好到院前聯繫，讓急診團隊快速準備相關急救器材及藥物。

以陳先生為例，公司同事絲毫沒有猶豫，立刻撥打119，而這個果斷決定，讓他發病後的黃金搶救時間內抵達急診，及時施打靜脈血栓溶解劑；此外，電腦斷層血管攝影報告顯示阻塞嚴重的腦血管，院方立刻執行動脈內取栓導管手術。

如身旁的人疑似腦中風，該怎麼做呢？陳龍說，正確做法只有一個，那就是維持患者呼吸道暢通、保持側躺，避免嘔吐物窒息，並撥打119求援。千萬不可大力揉捏按摩頸部動脈，或是強行餵水、餵藥，以免將開水與藥丸嗆入氣管，引發吸入性肺炎與嚴重肺部感染。

陳龍強調，全國各縣市均建置了緊急醫療救護網絡，救護車接獲通報後，緊急趕抵現場，並依據病患症狀與當下各大醫院的急救能量，在最快速度內，將患者送往具備施打溶栓藥物及動脈取栓技術等急重症專責醫院，「讓專業救護團隊在第一時間介入，才是守護大腦與尊嚴的最佳防線。」