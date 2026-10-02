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連鎖加盟商機熱！新光保全推「AI智慧店長」 整合安全、影像與營運管理

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光保全於「2026台灣世界連鎖加盟大展」推出「SKS AI智慧店長」，以AI、影像與數據分析協助經營者從「顧店」進一步走向「懂店」。圖／新光保全提供
新光保全於「2026台灣世界連鎖加盟大展」推出「SKS AI智慧店長」，以AI、影像與數據分析協助經營者從「顧店」進一步走向「懂店」。圖／新光保全提供

面對缺工、基本工資調漲及營運成本攀升，連鎖門市如何提升管理效率，成為加盟業者關注焦點。新光保全看準智慧零售需求，於「2026台灣世界連鎖加盟大展」推出「SKS AI智慧店長」，整合AI影像辨識、數據分析與智慧設備管理，協助經營者即時掌握門市狀況，從傳統安全防護進一步延伸至智慧營運。

新光保全表示，目前服務近20,000家連鎖客戶，從第一線服務經驗觀察到，門市管理需求已不再侷限於防竊與安全監控，而是逐漸擴及人員、顧客、設備及營運數據等面向。尤其對缺乏門市管理經驗的新手加盟主而言，如何透過容易上手的數位工具掌握店內狀況，並快速做出經營判斷，已成為重要需求。

此次展覽現場展示「熟客辨識」、「偷竊偵測」、「人型偵測」及「行為辨識」等AI應用，透過影像分析與資訊自動彙整，將門市日常數據轉化為經營資訊。業者不必逐店查詢或仰賴店長人工回報，即可掌握不同門市及時段的營運狀況，並透過AI分析、自動推播與報表生成，即時接收異常訊號，作為門市管理與營運決策參考。

除了影像辨識，「SKS SPACES」一站式管理方案也整合監控、門禁、雲端管理及遠端控制等技術，協助業者掌握門市空間與設備狀態。例如冰箱溫度異常或冰櫃門未確實關閉時，系統可即時發出警示，降低商品保存及食安風險；遇到清晨、深夜進出貨需求，也能透過遠端鐵捲門控制，減少人員往返與等待時間。

新光保全指出，「SKS AI智慧店長」的核心概念，是將散落在門市日常營運中的影像與資訊集中管理，再透過AI分析轉化為容易理解的經營數據，讓加盟主不只能掌握生意表現，也能進一步了解營運變化及需要調整的環節，降低門市管理門檻。

此外，新光保全也持續擴大智慧零售生態系，結合自身保全、監控及智慧安防服務，並串聯POS等合作夥伴解決方案，依不同店型、規模及發展階段提供彈性導入。從過去「守護店面」的角色，進一步延伸至「管理店面」，期望透過一站式智慧門市服務，協助連鎖品牌及加盟主因應人力與成本壓力，提升管理效率。

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