健保擴大給付7項藥品 癌藥挹注近20億元、心血管逾1.2萬人受惠

健保署今宣布，10月1日起新增、擴大給付4項癌症藥品、2項罕病用藥以及1項心血管用藥。其中癌症用藥，擴大給付原本治療項目有限的癌別，如食道癌、頭頸癌等，納入免疫檢查點抑制劑；另開放CAR-T細胞治療用於部分瀰漫性大B細胞淋巴瘤及高度惡性B細胞淋巴瘤成人病人，終生使用一次，每人藥費高達新台幣819萬元。

健保署擴大給付4項癌症用藥，分別是新增含tislelizumab成分藥品給付，提供食道鱗狀細胞癌病人免疫治療選擇，為NCCN食道癌治療指引高度支持及首選治療選項之一，並增加肺癌等多種癌症的治療選項；另擴增同屬免疫檢查點抑制劑的pembrolizumab，用於轉移性或無法切除復發性頭頸部鱗狀細胞癌（HNSCC）第一線治療，該治療亦為NCCN頭頸癌治療指引列屬具有充分臨床實證及優先建議的治療選擇，充分對接國際治療指引。

健保署說，此外納入含mogamulizumab成分藥品，給付於需接受全身性治療的蕈狀肉芽腫（Mycosis Fungoides）或Sézary症候群成人病人，CD30陽性或陰性病人均有治療機會；另收載含axicabtagene ciloleucel成分的CAR-T細胞治療，用於部分瀰漫性大B細胞淋巴瘤及高度惡性B細胞淋巴瘤成人病人，為復發或難治病人增加治療選擇，本次癌症藥品給付預估約2600名病人受惠，挹注藥費約19.76億元。

在罕見疾病照護方面，健保持續關注病人治療需求，納入含pegcetacoplan成分藥品，提供陣發性夜間血紅素尿症（PNH）病人新治療選擇，適用於接受既有C5補體抑制劑治療後，仍有溶血控制不佳等治療反應不理想的病人。另外，法布瑞氏症口服藥品給付年齡由16歲以上放寬至12歲以上，讓目前以每2週接受一次靜脈輸注酵素替代療法（ERT）之青少年病友，提供口服治療的新選擇，提升用藥方便性。

健保署說，另本次修訂含rivaroxaban成分藥品給付規定放寬，並更精準定義給付心血管事件發生頻率及周邊動脈狹窄相關規定，讓符合臨床需求的病人更快速得到適切藥品治療，預估逾1.2萬名病人受惠，挹注藥費約0.59億元。

健保署長陳亮妤表示，隨著癌症治療快速發展，健保積極依據國際治療趨勢及臨床實證，審慎評估具醫療效益的治療，讓病人在適當的治療時機有更多合適的選擇，減輕病人及家庭面對疾病治療的經濟負擔。