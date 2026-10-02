確診大腸癌可領1350健康幣？網友稱「太地獄」 國健署：已刪負面文字

健康幣至今已有逾20萬人登錄，昨有網友於社群平台Threads發文指出，「大腸癌篩檢異常追蹤項目」可獲1350枚健康幣，但領取條件竟有「經醫療院所診斷為大腸癌」等文字，讓網友驚呼「難道得癌症才能領健康幣？」直指條件太過嚴苛，其他網友則說「好地獄」。衛福部國健署回應，並非罹患大腸癌才能領幣，相關文字目前已修正。

健康幣昨天正式上路，為鼓勵民眾響應活動，衛福部祭出「新手禮包」，只要完成登錄並填妥生活評估問券，就能拿到300健康幣，吸引大批民眾上網登錄，但有民眾在查詢領取健康幣規則時，發現健康檢查項目中的「大腸癌篩檢異常追蹤」，領取1350幣的條件是自糞便潛血檢驗次日180天內，完成大腸鏡檢查或經醫療院所診斷為大腸癌，即可獲得健康幣。

網友紛紛留言指出，罹癌拿健康幣「實在太地獄」，還有人笑稱，好消息是拿到健康幣、壞消息是大腸癌確診，該條件令民眾哭笑不得。

國健署癌症防治組科長徐翠霞表示，接獲反映後，已修正「大腸癌篩檢異常追蹤」項目的文字說明，刪除「或經醫療院所診斷為大腸癌」等文字。她坦言，原先文字確實容易讓民眾產生負面感受，因此已調整相關敘述。

徐翠霞強調，將「大腸癌篩檢異常追蹤」納入健康幣獎勵，主要是鼓勵民眾接受糞便潛血檢查後，若結果異常，應進一步接受大腸鏡檢查，以釐清腸道出血原因。近年有不少民眾因擔心清腸等檢查前準備，而對大腸鏡卻步。她呼籲，高風險族群應定期接受篩檢，一旦發現異常務必進一步追蹤，避免延誤診斷及治療時機。