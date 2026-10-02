社工跨界工程…吳紫涵花3年打造台東兒少家庭福利館 服務兒少家庭

衛福部今天舉辦第四屆全國績優社政人員表揚典禮，台東縣政府社會處社工師吳紫涵獲服務績優獎。「我是社工，要怎麼做工程案？」吳紫涵於2022年接下台東縣首座兒少家庭福利館興建案時，一度擔心無法勝任，但克服困難後，福利館獲旅建築標章和工程甲等，去年揭牌啟用，完成不可能的任務。

吳紫涵2019年起任職於台東縣政府社會處，2022年至2023年間擔任「強化社會安全網」計畫統籌窗口，負責跨局處整合資源，協助台東縣在中央考核中獲得好成績。2022年起，她進一步接下兒少家庭福利館興建專案，從工程發包開始，一路參與後續工程管理及查核。

吳紫涵接下台東縣首座兒少家庭福利館興建案時，心裡曾充滿抗拒，第一個念頭就是「我是社工，要怎麼做工程案？」她坦言，工程並非自己的專業，過程中也曾遇到許多挫折及難關，跨足工程、採購等陌生領域，歷經3次變更設計、5次中央與地方工程查核，面對時程及專業壓力仍一路撐下來。

在一次次查核及修正中逐漸累積經驗，透過查核委員的意見持續改善工程品質，最終福利館順利完工，工程查核全數獲甲等，並取得綠建築標章，於去年7月正式揭牌啟用。吳紫涵說，工程廠商曾告訴她，工程拿到甲等並不是容易的事，這讓她更加感受到團隊共同努力的成果。

去年7月啟用的台東縣兒少家庭福利館，整合社福中心、托嬰、親子館及早療個管等服務，將原本分散的兒少及家庭福利資源集中於同一場域，打造預防與支持並重的一站式服務空間，吳紫涵將原本的鋼筋水泥建築轉化為服務兒少及育兒家庭的社福基地。

吳紫涵表示，這項工程能夠完成，過程中有許多長官、同事及工程團隊一路協助、鼓勵。她特別感謝台東縣社會處長官及同仁，也感謝一路陪伴她完成工程的夥伴，「真的非常不容易」，如果沒有團隊合作，很難走到最後。

回顧這3年多的歷程，吳紫涵也提到，自己曾因不熟悉工程而感到害怕，但最終仍選擇跨出原本熟悉的社工領域。如今兒少家庭福利館已正式啟用，她說，這次經驗讓她相信，即使面對原本認為不可能完成的任務，只要有人同行、持續往前，也能一步步把不熟悉的工作完成。