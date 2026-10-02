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今年流感夏天就開始民眾有感 彰化縣村里注射站大排長龍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣衛生局在埔心鄉明聖宮設流感村里注射站，一早長者踴躍排隊。記者簡慧珍／攝影
彰化縣衛生局在埔心鄉明聖宮設流感村里注射站，一早長者踴躍排隊。記者簡慧珍／攝影

今年公費流感疫苗10月1日展開注射，彰化縣衛生局安排各地醫院今（10月2日）起到各社區設站，為65歲以上長者施打流感及新冠疫苗，因流感疫情今年來得早，首日艸村里注射站即大排長龍，醫師建議長者愈早注射取得保護力愈好。

衛福部彰化醫院今到埔心鄉明聖宮的村里注射站為長者施打疫苗，排隊人龍延伸到廟外廣場，70歲黃姓村民告訴醫護，最近很多人感染流感，民眾都說老年人應該注射感染疫苗，畢竟年紀大抵抗力較弱「早打早安心」，她一早就來排隊注射。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉今表示，今年流感從7月即開始流行，一直沒斷過，病人出現高燒伴隨畏寒、全身肌肉痠痛、關節疼痛、劇烈頭痛與極度疲倦等症狀，呼吸道方面症狀包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水及打噴嚏，兒童更容易有嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀。

馬瑞杉指出，臨床上近幾周仍有不少流感患者，以A型病毒居多，根據疾管署資料顯示社區流行流感病毒以A型H1N1占87.7%為最高，估計本周可能達15萬人感染流感；上周全國就出現30例A流重症死亡病例，重症病例又以65歲以上長者和慢性病患者較多。

馬瑞杉說，從臨床上來看，流感傳染途徑最多的是幼童感染後傳給全家人，因此幼童是第一階段公費施打對象，以避免全家被流感攻陷。若家中幼童突發高燒、全身無力、劇烈嘔吐等疑似A流症狀，應及早就醫診斷並接受適當治療。

馬瑞杉又說，鄰近的日本、韓國、香港正處在流感流行期，中國、新加坡的疫情也在上升中，要出國旅遊的長者和慢性病患者最好先接種流感疫苗再出國，約兩周產生效力，減少在國外被感染後衍生重症的風險。

衛福部彰化醫院支援設在埔心鄉明聖宮的流感村里注射站，為長者注射流感疫苗。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院支援設在埔心鄉明聖宮的流感村里注射站，為長者注射流感疫苗。記者簡慧珍／攝影

彰化縣 流感疫苗

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