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瘦瘦針減重肌肉卻流失 期刊研究：特定益生菌有助胺基酸吸收增加肌力

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
發表於《Current Research in Food Science 》的研究指出，特定益生菌搭配植物蛋白，可增加胺基酸吸收表現，有助健康減重。這項研究由體育運動大學運動科學研究所與生合微生物體與乳酸菌應用研究中心、長庚科技大學、長庚醫院、臺北醫學大學等共同合作完成。圖／生合生物科技提供
發表於《Current Research in Food Science 》的研究指出，特定益生菌搭配植物蛋白，可增加胺基酸吸收表現，有助健康減重。這項研究由體育運動大學運動科學研究所與生合微生物體與乳酸菌應用研究中心、長庚科技大學、長庚醫院、臺北醫學大學等共同合作完成。圖／生合生物科技提供

瘦瘦針近年掀起熱潮，內含GLP-1可降低食欲、減少進食，進而幫助減重，但使用者也可能面臨蛋白質、營養攝取不足以及肌肉流失等挑戰。食品科技領域權威期刊《Current Research in Food Science 》和《Microorganisms》發表研究，經人體試驗，有些益生菌可改善胺基酸吸收，有助增加肌肉量。

發表於《Current Research in Food Science 》的研究，由台灣體育運動大學運動科學研究所，與生合科技微生物體與乳酸菌應用研究中心、長庚科技大學、長庚醫院、臺北醫學大學等合作，針對20至30歲的健康成人32名，進行28天研究，一組每日攝取20 g豌豆蛋白並添加特定益生菌，對照組則每日僅攝取20 g豌豆蛋白。

兩組每周進行三次阻力訓練，研究以攝取豌豆蛋白後0至180分鐘多次採血，評估血漿支鏈胺基酸、必需胺基酸及總胺基酸的餐後胺基酸反應，研究結果顯示，特定益生菌有助提升植物性蛋白攝取後的胺基酸吸收表現，幫助身體後續利用。使用者的肌肉厚度與部分肌力、爆發力及無氧運動表現，皆獲得改善。

另一項發表於《Microorganisms》期刊的研究量劑同，為期18周、針對具輕度衰弱表現的年長者，設置安慰劑組、攝取不同劑量益生菌共三組。研究顯示，高劑量組其通常較無力的左手，握力約提升13%、相對肌肉量約增加3%。在體組成、握力、下肢功能性肌力與肌耐力、移動能力及日常活動功能等面向，皆有改善。

研究採用益生菌為生合生物科技的專利益生菌株TWK10，研究顯示，與植物性蛋白質及阻力訓練併用時，可改善胺基酸吸收、肌肉量及身體功能指標。生合營運長楊川賢指出，TWK10自台式泡菜天然發酵環境中篩選、分離，透過腸道與肌肉軸線（Gut-muscle Axis），提升人體餐後胺基酸吸收表現。

楊川賢指出，減重不能只看體重計數字，使用GLP-1進行體重管理時，更需注意身體組成與功能表現，GLP-1配套營養並非以益生菌取代藥物，而是將藥物管理、均衡飲食、蛋白質攝取、阻力訓練與腸道健康以及生活型態，整合成為更完整的健康策略。

瘦瘦針 減重

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