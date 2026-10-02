瘦瘦針減重肌肉卻流失 期刊研究：特定益生菌有助胺基酸吸收增加肌力

瘦瘦針近年掀起熱潮，內含GLP-1可降低食欲、減少進食，進而幫助減重，但使用者也可能面臨蛋白質、營養攝取不足以及肌肉流失等挑戰。食品科技領域權威期刊《Current Research in Food Science 》和《Microorganisms》發表研究，經人體試驗，有些益生菌可改善胺基酸吸收，有助增加肌肉量。

發表於《Current Research in Food Science 》的研究，由台灣體育運動大學運動科學研究所，與生合科技微生物體與乳酸菌應用研究中心、長庚科技大學、長庚醫院、臺北醫學大學等合作，針對20至30歲的健康成人32名，進行28天研究，一組每日攝取20 g豌豆蛋白並添加特定益生菌，對照組則每日僅攝取20 g豌豆蛋白。

兩組每周進行三次阻力訓練，研究以攝取豌豆蛋白後0至180分鐘多次採血，評估血漿支鏈胺基酸、必需胺基酸及總胺基酸的餐後胺基酸反應，研究結果顯示，特定益生菌有助提升植物性蛋白攝取後的胺基酸吸收表現，幫助身體後續利用。使用者的肌肉厚度與部分肌力、爆發力及無氧運動表現，皆獲得改善。

另一項發表於《Microorganisms》期刊的研究量劑同，為期18周、針對具輕度衰弱表現的年長者，設置安慰劑組、攝取不同劑量益生菌共三組。研究顯示，高劑量組其通常較無力的左手，握力約提升13%、相對肌肉量約增加3%。在體組成、握力、下肢功能性肌力與肌耐力、移動能力及日常活動功能等面向，皆有改善。

研究採用益生菌為生合生物科技的專利益生菌株TWK10，研究顯示，與植物性蛋白質及阻力訓練併用時，可改善胺基酸吸收、肌肉量及身體功能指標。生合營運長楊川賢指出，TWK10自台式泡菜天然發酵環境中篩選、分離，透過腸道與肌肉軸線（Gut-muscle Axis），提升人體餐後胺基酸吸收表現。

楊川賢指出，減重不能只看體重計數字，使用GLP-1進行體重管理時，更需注意身體組成與功能表現，GLP-1配套營養並非以益生菌取代藥物，而是將藥物管理、均衡飲食、蛋白質攝取、阻力訓練與腸道健康以及生活型態，整合成為更完整的健康策略。