她當社工21年…曾遭無理對待、面臨人身威脅 仍堅守崗位推動兒少計畫

衛福部今天舉辦第四屆全國績優社政人員表揚典禮。新北市社會局社工科股長許憶真投入社政工作21年，今獲得資深敬業服務獎，她曾推動多項兒少社政計畫，也曾遇過人身安全威脅，在同仁一路陪伴下仍堅持走到現在。她上台致辭時表示，社政工作並非一蹴可幾，需要長時間才能看到成果。

許憶真從第一份工作至今從未離開社政體系，曾參與多項創新服務，從跨局處合作、風險預警到失蹤兒少查找，以大數據及智慧科技協助第一線工作。如今獲選全國績優社政人員，她卻說，這份肯定從來不只是自己的成績，而是一路上有長官、夥伴及家人支持，才能走到今天。

許憶真表示，她大學畢業後的第一份工作就是進入新北市政府社會局，21年來歷經多次工作輪調，也曾面對業務上的挫折與困難，卻從未想過離開社政工作。她說，新北市持續發展創新方案，是希望接住那些原本無法進入既有福利服務體系的民眾，透過不同服務方案，把社會安全網再往外延伸，協助遇到困難的家庭。

許憶真曾參與推動全國首創的跨局處「全齡派案模式」，整合不同局處服務，並於2021年進一步拓展至全齡專業共案服務；同時發展預警系統，開發全國首創「兒少版」及「成人版」風險計算機，運用數據分析協助第一線人員及早辨識風險、縮短服務進場時間。

針對行蹤不明兒少，她也參與推動「查找行方不明兒少關懷行動專案」，建置跨網絡整合比對系統，串聯不同局處及網絡單位，必要時共同發動查找行動，協助尋獲並妥善安置兒少。相關創新作法也獲得多項肯定，包括2019年政府典範案例獎、2020年智慧城市創新應用獎，並多次受邀參與國內外交流。

不過，許憶真坦言，創新服務並非一帆風順。第一線工作曾遇到民眾不理性對待，甚至有人身安全受到威脅，她也曾恐慌、害怕，「但最後還能站在這裡，是因為有很多支持我的長官、朋友和夥伴。」她形容，團隊夥伴就像「鐵三角」，彼此一個眼神就知道對方的需求，遇到困難時互相補位，讓她能夠繼續走在社政這條路上。

「社政這條路從來都不是最耀眼的，服務成果也沒有辦法一蹴可幾。」許憶真說，社政工作就像滴水穿石，成果往往需要很長時間才能看見，但第一線人員仍要抱持鍥而不捨的精神持續往前走。

一路投入社政工作，許憶真特別感謝家人。她回憶，女兒年幼時，她回到家有時仍在處理電話，女兒會在旁邊等著想分享幼兒園發生的事情；當她加班晚回家，孩子即使已經洗完澡，仍會留在房間等她，只為了給媽媽一個擁抱。

過去獲獎時，許憶真從未特別邀請家人參加，認為得獎只是對工作的一種肯定，自己只是比別人多了一點幸運。但今年，她特別將表揚典禮的邀請函寄給父親，只是要寄邀請函時，才想到父親已過世，再也沒有機會親口邀請他，但她仍希望自己永遠是父親的驕傲。