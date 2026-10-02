快訊

日本麥當勞突停售10款漢堡！網傳台人曾吃「月見系列漢堡」猝逝 家屬求追查

科技業護身符庫存剩1個月！乖乖工會無限期罷工 要求董事長出面

聽新聞
0:00 / 0:00

她當社工21年…曾遭無理對待、面臨人身威脅 仍堅守崗位推動兒少計畫

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
新北市社會局社工科股長許憶真（右二）投入社政工作21年，獲得資深敬業服務獎，她曾推動多項兒少社政計畫，也曾遇過人身安全威脅，但相信社政工作並非一蹴可及，需要長時間才能看到成果。圖／衛福部提供
新北市社會局社工科股長許憶真（右二）投入社政工作21年，獲得資深敬業服務獎，她曾推動多項兒少社政計畫，也曾遇過人身安全威脅，但相信社政工作並非一蹴可及，需要長時間才能看到成果。圖／衛福部提供

衛福部今天舉辦第四屆全國績優社政人員表揚典禮。新北市社會局社工科股長許憶真投入社政工作21年，今獲得資深敬業服務獎，她曾推動多項兒少社政計畫，也曾遇過人身安全威脅，在同仁一路陪伴下仍堅持走到現在。她上台致辭時表示，社政工作並非一蹴可幾，需要長時間才能看到成果。

許憶真從第一份工作至今從未離開社政體系，曾參與多項創新服務，從跨局處合作、風險預警到失蹤兒少查找，以大數據及智慧科技協助第一線工作。如今獲選全國績優社政人員，她卻說，這份肯定從來不只是自己的成績，而是一路上有長官、夥伴及家人支持，才能走到今天。

許憶真表示，她大學畢業後的第一份工作就是進入新北市政府社會局，21年來歷經多次工作輪調，也曾面對業務上的挫折與困難，卻從未想過離開社政工作。她說，新北市持續發展創新方案，是希望接住那些原本無法進入既有福利服務體系的民眾，透過不同服務方案，把社會安全網再往外延伸，協助遇到困難的家庭。

許憶真曾參與推動全國首創的跨局處「全齡派案模式」，整合不同局處服務，並於2021年進一步拓展至全齡專業共案服務；同時發展預警系統，開發全國首創「兒少版」及「成人版」風險計算機，運用數據分析協助第一線人員及早辨識風險、縮短服務進場時間。

針對行蹤不明兒少，她也參與推動「查找行方不明兒少關懷行動專案」，建置跨網絡整合比對系統，串聯不同局處及網絡單位，必要時共同發動查找行動，協助尋獲並妥善安置兒少。相關創新作法也獲得多項肯定，包括2019年政府典範案例獎、2020年智慧城市創新應用獎，並多次受邀參與國內外交流。

不過，許憶真坦言，創新服務並非一帆風順。第一線工作曾遇到民眾不理性對待，甚至有人身安全受到威脅，她也曾恐慌、害怕，「但最後還能站在這裡，是因為有很多支持我的長官、朋友和夥伴。」她形容，團隊夥伴就像「鐵三角」，彼此一個眼神就知道對方的需求，遇到困難時互相補位，讓她能夠繼續走在社政這條路上。

「社政這條路從來都不是最耀眼的，服務成果也沒有辦法一蹴可幾。」許憶真說，社政工作就像滴水穿石，成果往往需要很長時間才能看見，但第一線人員仍要抱持鍥而不捨的精神持續往前走。

一路投入社政工作，許憶真特別感謝家人。她回憶，女兒年幼時，她回到家有時仍在處理電話，女兒會在旁邊等著想分享幼兒園發生的事情；當她加班晚回家，孩子即使已經洗完澡，仍會留在房間等她，只為了給媽媽一個擁抱。

過去獲獎時，許憶真從未特別邀請家人參加，認為得獎只是對工作的一種肯定，自己只是比別人多了一點幸運。但今年，她特別將表揚典禮的邀請函寄給父親，只是要寄邀請函時，才想到父親已過世，再也沒有機會親口邀請他，但她仍希望自己永遠是父親的驕傲。

衛福部 社工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全國績優社政人員獲表揚 呂建德：福利支出是社會投資

不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

開銷全靠科技業尪…23歲超商弟成小王 她不肯離婚還兩度帶回家

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

相關新聞

3日北、東部短暫雨午後雨區擴大 下周轉涼低溫20度

氣象署表示，東北季風明減弱，大台北、東部有短暫陣雨，午後新竹至台中、嘉義以南及其他山區慎防較大雨勢；5日另一波東北季風增...

四肢纖細也中標 名醫揭「脂肪肝」4大迷思：挨餓恐更傷肝

「我明明身材偏瘦，怎麼可能罹患脂肪肝？」這句話是許多人在拿到體檢報告時最常見的疑惑。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書示警，脂肪肝並非肥胖者的專利，臨床上有不少體態標準、甚至外觀纖瘦的民眾，肝臟內部早已悄悄囤積過量油脂。他特別點出大眾常見的四大迷思，提醒人人皆應正視內臟脂肪危機。

專款專用！交通部修法 未來地方交通罰單收入將「全數」投入道安改善

交通罰鍰收入年年破百億，但款項撥入地方政府後，大部分卻沒用來改善交通安全，反而拿去補貼營養午餐等，流向、監管不明，引發爭議。交通部宣布修法，往後交通罰鍰收入全數需用於改善交通，且專款專用，達成取之於交通、用之於交通。

健康幣首日20萬人完成登錄 民眾喊操作複雜…僅9萬人註冊兌獎App

昨天是健康幣上路首日，國健署公布，結至今天上午10點，「健保快易通｜健康存摺App」已有20萬人同意參加健康幣活動，可兌換健康產品的「Health GO」App則有逾9萬人註冊。民眾反映於App Store搜尋「Health Go」找不到App，國健署署副署長林莉茹表示，目前已完成修正，若民眾認為操作複雜，建議透過客服詢問。

健保擴大給付7項藥品 癌藥挹注近20億元、心血管逾1.2萬人受惠

健保署今宣布，10月1日起新增、擴大給付4項癌症藥品、2項罕病用藥以及1項心血管用藥。其中癌症用藥，擴大給付原本治療項目有限的癌別，如食道癌、頭頸癌等，納入免疫檢查點抑制劑；另開放CAR-T細胞治療用於部分瀰漫性大B細胞淋巴瘤及高度惡性B細胞淋巴瘤成人病人，終生使用一次，每人藥費高達新台幣819萬元。

確診大腸癌可領1350健康幣？網友稱「太地獄」 國健署：已刪負面文字

健康幣至今已有逾20萬人登錄，昨有網友於社群平台Threads發文指出，「大腸癌篩檢異常追蹤項目」可獲1350枚健康幣，但領取條件竟有「經醫療院所診斷為大腸癌」等文字，讓網友驚呼「難道得癌症才能領健康幣？」直指條件太過嚴苛，其他網友則說「好地獄」。衛福部國健署回應，並非罹患大腸癌才能領幣，相關文字目前已修正。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。