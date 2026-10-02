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全國績優社政人員獲表揚 呂建德：福利支出是社會投資

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
衛福部保護司今天舉辦第四屆全國績優社政人員表揚典禮，表揚各縣市政府資深敬業社政人員及服務績優社政人員。衛福部政務次長呂建德出席致辭表示，感謝第一線社政人員的付出，未來將以社會投資概念持續挹注社福資源。衛福部保護司／提供
衛福部保護司今天舉辦第四屆全國績優社政人員表揚典禮，表揚各縣市政府資深敬業社政人員及服務績優社政人員。衛福部政務次長呂建德出席致辭表示，感謝第一線社政人員的付出，未來將以社會投資概念持續挹注社福資源。衛福部保護司／提供

衛福部保護司今舉辦第四屆全國績優社政人員表揚典禮，表揚各縣市政府資深敬業社政人員及服務績優社政人員。衛福部政務次長呂建德感謝第一線社政人員的付出，未來將以社會投資的概念持續挹注社福資源。立委陳昭姿說，社會工作充滿挑戰，感謝社政人員讓社會安全網持續運作。

呂建德表示，明年政府總預算規模達3.9兆元，其中社會福利支出達1兆1889億元，占整體政府支出約三成。總統賴清德希望以社會投資的概念補強人民福利，明年也將成立「兒少及家庭支持署」及「長期照顧及社會發展署」，持續強化社會福利體系。他感謝立法院支持相關預算，讓政府能夠投入更多資源於社會福利工作，希望透過政府政策及社政人員的努力，讓台灣成為不分貧富、不分大人小孩，都能夠生活、獲得照顧的地方。

呂建德說，從受表揚的社政人員身上，可以看到大家共同的特點，就是為了人民的需要服務，透過表揚典禮，讓更多人看見社政人員存在的意義。他感謝所有社政人員長期在第一線為民眾提供服務，協助社會中有需要的民眾。

立法委員陳昭姿表示，社會安全網不會憑空出現，需要每一位社政人員緊緊抓牢，將原本冷冰冰的文字、法規等福利補助，真正交到人民手中。她說，社政工作充滿挑戰，第一線人員也可能因此心力交瘁，但無論是新進同仁或資深前輩，都始終將人民面臨的難處放在心裡，在第一線努力撐住。她感謝社政人員長期投入第一線服務，讓社會安全網能夠持續運作，也讓台灣社會成為有情、有義、有溫暖的地方。

立法委員王正旭表示，過去在醫院工作時，主要照顧癌症病人，當病人及家屬遇到困境時，最常需要尋求協助的就是社工同仁，因此對社政人員的重要性和辛苦之處相當了解。他表示，未來會持續爭取社政相關預算，法規也有持續改進的空間，希望社政人員多多提供意見及指導，相信各黨團都會共同努力，提升整體社政工作環境。

衛福部政務次長呂建德表示，明年政府總預算規模達3.9兆元，其中社會福利支出達1兆1889億元，占整體政府支出約三成。總統賴清德希望以社會投資的概念補強人民福利，明年也將成立「兒少及家庭支持署」及「長期照顧及社會發展署」，持續強化社會福利體系。衛福部保護司／提供
衛福部政務次長呂建德表示，明年政府總預算規模達3.9兆元，其中社會福利支出達1兆1889億元，占整體政府支出約三成。總統賴清德希望以社會投資的概念補強人民福利，明年也將成立「兒少及家庭支持署」及「長期照顧及社會發展署」，持續強化社會福利體系。衛福部保護司／提供

立法委員王正旭表示，未來會持續爭取社政相關預算，法規也有持續改進的空間，希望社政人員多多提供意見及指導，相信各黨團都會共同努力，提升整體社政工作環境。
立法委員王正旭表示，未來會持續爭取社政相關預算，法規也有持續改進的空間，希望社政人員多多提供意見及指導，相信各黨團都會共同努力，提升整體社政工作環境。

立法委員陳昭姿表示，社會安全網不會憑空出現，需要每一位社政人員緊緊抓牢，將原本冷冰冰的文字、法規等福利補助，真正交到人民手中。衛福部保護司／提供
立法委員陳昭姿表示，社會安全網不會憑空出現，需要每一位社政人員緊緊抓牢，將原本冷冰冰的文字、法規等福利補助，真正交到人民手中。衛福部保護司／提供

衛福部 呂建德

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