3日北、東部短暫雨午後雨區擴大 下周轉涼低溫20度

氣象署表示，東北季風明減弱，大台北、東部有短暫陣雨，午後新竹至台中、嘉義以南及其他山區慎防較大雨勢；5日另一波東北季風增強，中部以北及東部低溫約20度，局部地區更低。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，東北季風今天增強，明天東北季風會稍減弱，但環境還是偏東北風，因此大台北、東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，今晚至明天清晨宜蘭地區留意可能有局部大雨發生；桃園以南為多雲到晴，但清晨嘉義以南山區有局部短暫陣雨。

鄭傑仁提醒，明天午後新竹到台中、嘉義以南地區及其他山區有局部短暫陣雨，慎防局部較大雨勢發生。

4日轉偏東風、水氣減少，鄭傑仁表示，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，而西半部多雲到晴，午後南部和其他山區局部短暫陣雨。

5日東北季風增強，鄭傑仁指出，預計影響至9日甚至週末，其中5、6日北部、東半部地區以及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭可能有局部較大的雨勢發生，中南部是多雲，南部地區和其他山區有局部短暫陣雨。

鄭傑仁表示，7日至9日儘管仍受東北季風影響，但水氣會減少一點，大台北、東半部和恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫部分，鄭傑仁指出，明天、4日大台北、宜蘭、花蓮高溫約攝氏29到31度，其他地區32到34度，而4日台北溫度將再略回升，各地低溫大致為23到27度。

鄭傑仁指出，5日各地低溫變化不大，但6日至9日，中部以北及東半部低溫約20至24度，北部局部地區可能更低；南部則約23至26度，各地早晚稍涼，他表示，10月6日後，北部、宜蘭及花蓮高溫可能不到30度或接近30度，而中南部高溫則仍有約30至32度，後期隨水氣減少，有機會達33度。

至於颱風動態，鄭傑仁表示，颱風彩雲今天下午2時已增強至輕度颱風上限，從結構來看仍持續增強，今晚有機會增強為中度颱風，後續也不排除升級為強烈颱風，預估颱風路徑將先緩慢偏北移動，再往東北轉出去，對台灣天氣直接影響不大，但10月7日起基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海留意可能有長浪發生。

鄭傑仁指出，下週關島附近都還是低壓帶，後續不排除有新的熱帶系統發展，仍需持續觀察。