耳垢塞住該看醫生嗎？他怕「浪費健保」不敢去 醫解答：盲挖更危險

耳朵被耳垢塞滿發癢，究竟能不能去診所請醫師幫忙清理？有網友發文請益，表示自己耳朵裡感覺有一顆頑固的大耳垢，但又擔心專程為了「挖耳屎」前往耳鼻喉科就診會被醫師責怪，更疑惑這樣的舉動是否屬於浪費健保資源。貼文一出，耳鼻喉科醫師親自留言解惑，強調耳垢栓塞處理本就是專業醫療項目，呼籲民眾切勿自行拿工具盲挖。

該名網友在Threads上透露，自己平日極少就醫，擔心為了一顆挖不出來的耳垢掛號會給醫護人員添麻煩。沒想到貼文曝光後，遭過來人強力勸阻「自己挖」的危險行為。許多網友紛紛分享慘痛經歷，有人曾因使用棉花棒盲掏，反而將耳垢一路推擠深陷、緊貼耳膜，引發劇烈劇痛與發炎；甚至有民眾挖到外耳道破皮出血、併發蜂窩性組織炎，直到由醫師透過耳鏡與專業吸管處理，才夾出宛如「軟木塞」或「巨無霸葡萄乾」般的陳年耳垢。

針對大眾「清耳屎算不算濫用醫療資源」的疑慮，第一線耳鼻喉科專業醫師與醫護人員留言解惑。臨床醫師指出，「耳垢栓塞」（Cerumen impaction）屬於健保給付的正當診療項目之一，只要民眾出現耳道搔癢、悶脹不適、異物感甚至是傳導性聽力下降，前往診所求助都是非常合理且正當的就醫行為；但醫師也特別提醒，並不存在網路誤傳的「健保每半年規定清一次」的說法，若短期內頻繁無症狀申報，診所反而容易遭到健保審查核刪，民眾只要在感覺耳朵異常堵塞時再前往評估即可。

醫師進一步說明，耳道皮膚與耳膜結構極為脆弱，且人體耳道本就具備由內向外的自潔推擠機制，絕大多數情況下無需刻意清理。然而，若是屬於耳道狹窄、濕性耳垢，或是耳垢質地過於乾燥堅硬的族群，自行拿掏耳棒或棉花棒挖掘，只會將髒污「越推越深」形成硬塊。耳鼻喉科診所配備高解析度耳鏡、專業抽吸儀器與專用軟化滴劑，能在不傷及黏膜的狀態下安全清除，比民眾自行在家盲目亂挖或尋求無醫療執照的外力採耳更具安全保障。