打疫苗超踴躍釀塞車！ 中壢仁美、仁福里接種延宕…衛生局承諾改善

公費流感疫苗與新冠疫苗昨日（1日）正式開打，桃園市中壢區仁福里有301人在排隊等打疫苗，原訂昨晚19點開始，不料，前一個站的仁美里，也大排長龍，導致仁福里21點才開始打疫苗，民眾罵聲連連，議員要求市府應立即改善，衛生局表示，恰逢施打首日，加上疫情升溫，導致進度延誤。

中壢區仁福里長李秀琴指出，昨天她跟志工總共九個人一起出動，幫忙協助核對民眾身份資料及前置作業，還有交通指揮，但現場施打疫苗的醫護人力真的不足，只有一位醫師，一位幫忙注射的醫護人員，及六個行政人員，加上施打人數爆量，比往年都多，昨天晚上10點40分左右才結束施打作業。

有民眾將此狀況向桃園市議員謝美英反映，謝美英說，仁福里的前一站是仁美里，兩里都超過200多人施打，但現場施打的醫護人力明顯不足，加上交通時間、醫護前置作業，造成嚴重延宕。

謝美英指出，仁美里原預定是17點30分到19點，但實際上從17點30打到快21點；而仁福里原預定是19點30分到21點，實際上是21點才開始接種，現場領號碼排有301人，最後施打260多人，原因是有些長輩身體因素不耐久候，放棄施打。

謝美英指出，市府應立即改善，多加派人力，多開動線同步接種，即時消化人龍，今年各里的接種狀況，必須列入普查評估，做為下一個年度施打流感疫苗作業參考。

桃園市衛生局回應，1日是公費流感疫苗開打首日，民眾接種意願踴躍，桃園單日共接種2萬6142劑，近期因流感疫情持續升溫，加上長者等公費對象健康防護意識提升，希望於開打初期儘早完成接種，因此首日部分接種站出現人潮較集中情形。

針對因應機制，衛生局指出，如果是由同一醫療團隊接續服務，且前後接種站場次間隔少於2小時者，已建立主動追蹤機制，由專人提前掌握前一場次接種進度，及預計結束時間，確認醫療團隊能依規畫時間，抵達下一接種站提供服務。

如遇接種人潮超出預期或前一場次延誤，致無法準時抵達，將立即啟動備援支援團隊，以降低民眾等候時間。

有民眾將此狀況向桃園市議員謝美英反映，謝美英說，仁福里的前一站是仁美里，兩里都超過200多人施打，但現場施打的醫護人力明顯不足，加上交通時間、醫護前置作業，造成嚴重延宕。圖／謝美英提供