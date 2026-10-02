15至45歲青壯年免費心理諮商 立委喊話「年齡再下修」 衛福部說話了

衛福部推出15歲到45歲青壯年心理支持方案，民眾可享有免費3次的心理諮商，衛福部心健司長陳柏熹今表示，該方案明年確定會續辦，但礙於明年經費已編列，未研議將適用年齡下修至12歲，至於特殊族群的心理健康需求，如教師、警察、國軍等，目前研擬由各部會提供額外的支持。

中華心理衛生協會暨台灣心理健康聯盟今舉辦研討會，並與台灣心理健康聯盟、民團與國會代表等一同宣示「心理健康城市共同宣言」。

衛福部推出青壯年心理支持方案，符合資格的民眾，可免費享有3次的心理諮商。立委邱慧洳表示，國中生約有17%存在情緒低落問題，自殺意念通報從2019年約7千件增加至2023年1.5萬件，盼免費心理諮商年齡，應從15歲下修至12歲，涵蓋至國中族群，也建議提高免費諮商次數。

立委林月琴表示，全球超過10億人有心理健康問題，同時也容易造成失眠，且以15至24歲者為多，且粗死亡率也有上升，而少面對霸凌、性影像外流的問題也是造成自殺的原因之一，因此各部會政策應共同研商，建立安全網。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑惠說，不同族群面臨的心理健康風險各異，現有服務仍須進一步回應其實際需求。以新住民為例，目前求助比例偏低，除了語言隔閡，也涉及心理師是否具備跨國、跨文化的專業能力，以及多語翻譯資源是否充足。兒少面臨的問題則更為複雜，情緒困擾、性剝削與數位影像風險等議題往往彼此交織，因此心理健康資源不應過度集中於特定學校或族群，而應依不同教育環境及兒少需求提供支持。

身心障礙者同樣容易成為心理健康服務的缺口。張淑慧指出，身障者可能面臨職場汙名、社會排除及參與受限等困境，但其心理需求往往被生存、經濟及生活支持等問題掩蓋。高齡者則可能因社會疏離、交通不便及缺乏人際連結，逐漸陷入孤獨與孤立；現有長照服務若僅著重家庭功能及照顧情形，恐不足以掌握長者的心理健康風險，未來也應將社會孤立等因素納入評估。

張淑慧說，家庭照顧者也是容易被忽略的高風險族群，部分照顧者即使承受高度壓力，仍可能婉拒支持服務，一方面可能認為接受協助帶有道德壓力，另一方面也可能認為「自己還撐得下去」。然而，長期勉強支撐、遲遲不願求助，本身就可能是心理健康亮起警訊，服務端應更主動辨識並提供適切支持。

立委王正旭說，他身為醫師常常看到癌症患者原先心理健康，但有3成患者得病後開始使用相關藥物；立委陳菁徽表示，飽受心理困擾的民眾不願就醫，與精神科被汙名化、醫療可近性不足、無病識感等有關，盼衛福部能多消弭相關迷思等。

陳柏熹表示，心理健康服務涉及不同族群，並非所有方案都由衛福部或心理健康司直接提供，而是依服務對象由各部會分工。例如教師由教育部提供相關支持方案，警察、國軍等族群也各有既有支持機制，由所屬部會負責規畫及執行。

陳柏熹說，至於心理健康司目前推動的「青壯世代心理健康支持方案」以15至45歲民眾為服務對象，明年的預算已規畫，明年未規畫下修適用年齡，至於未來是否進一步下修，將持續討論。