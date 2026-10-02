飛機起降為何調暗客艙燈光？桃機揭真正原因：不是讓乘客睡覺

不少人搭飛機時，可曾注意到飛機起飛、降落前，客艙燈光會特別調暗，這其實背後原因與飛安有關。桃園國際機場在臉書曾透露，飛機起降調暗客艙燈光並不是為了讓乘客比較好睡，而是基於安全考量，讓乘客眼睛提早適應較暗的環境。

桃園國際機場曾分享搭機冷知識指出，飛機起降是較容易發生意外的階段，調暗客艙燈光並非為了營造氣氛或讓乘客睡覺，而是讓眼睛提前適應黑暗。萬一發生緊急狀況導致斷電，乘客才不會瞬間看不見，也較能迅速辨識周遭環境及逃生方向，爭取寶貴的逃生時間。

其實關於飛機起降時的安全須知不僅調暗燈光這一項，另外還包括要將窗戶遮光板打開，原因是萬一發生緊急事故，機組員可以透過窗戶迅速確認機外是否有火勢、殘骸或積水，再判斷哪一側的逃生出口可以安全開啟，乘客也能掌握外面的狀況。

除此之外，拉開遮光板同樣也與調暗客艙燈光有相同道理。天西航空（SkyWest Airlines）機長柯恩（Adam Cohen）指出，起降前打開遮光板，讓乘客接觸外界光線，可以讓雙眼提前適應機外環境。若是在深夜或清晨起降，機組員通常會調暗客艙燈光，同樣是為了讓乘客的視覺提前適應黑暗，一旦需要緊急撤離，就能更快看清周遭環境。