專款專用！交通部修法 未來地方交通罰單收入將「全數」投入道安改善

交通罰鍰收入年年破百億，但款項撥入地方政府後，大部分卻沒用來改善交通安全，反而拿去補貼營養午餐等，流向、監管不明，引發爭議。交通部宣布修法，往後交通罰鍰收入全數需用於改善交通，且專款專用，達成取之於交通、用之於交通。

交通部統計，去年全國交通罰鍰收入高達265億元，依據現行法規，其中75%分配分地方政府、24%給處罰機關，僅有1%交到國庫。去年一整年各縣市獲分配罰鍰收入錢五分分別為新北市36.7億、台北市31.5億、台中市28.9億、桃園市250.7億及高雄市24.8億。

不過罰單越開越多、交通狀況卻沒因此改善，問題矛頭之一指向地方政府獲得的罰款收入，並沒有流入交通改善經費。交通部先前曾表示，擬修法將目前強制提撥罰鍰收入至「交通執法與交通安全改善經費」的比例從12%提高至30%，但如今公布最終結果，往後交通罰鍰將全數專款專用，讓罰鍰用途回歸道安。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦表示，對於交通罰鍰全數用於交通安全改善及執法用途，朝野與社會都有高度共識。無需透過公投，直接透過修正分配及運用辦法就能達成目的。

胡廸琦指出，本次修正包含三大面向，除交通罰鍰100%專款專用外，也新增「道路交通安全環境改善費用」及「交通事故處理與分析費用」兩項用途，供地方政府能將罰鍰收入拿來改善標誌、標線或整建天橋、地下道等，建置更好的道安環境。

此外，由於先前罰款收入流向不明，引人詬病，新法也將要求地方政府每半年把罰款收入、運用項目公佈，接受全民監督。由於罰款收入涉及預算，審計單位及交通部每年的道安視導也會做檢視。

胡廸琦表示，由於明年預算已編列完畢，因此新法最快將於2028年實施，讓交通罰鍰取之於交通、用之於交通。