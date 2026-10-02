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健康幣首日20萬人完成登錄 民眾喊操作複雜…僅9萬人註冊兌獎App

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
健康幣昨日上路，國健署署副署長林莉茹今天出席活動說明，用英文搜尋不到APP的問題，已完成修正，後續持續透過懶人包、海報、客服、長者據點、各地衛生局協助民眾操作。記者余承翰／攝影
健康幣昨日上路，國健署署副署長林莉茹今天出席活動說明，用英文搜尋不到APP的問題，已完成修正，後續持續透過懶人包、海報、客服、長者據點、各地衛生局協助民眾操作。記者余承翰／攝影

昨天是健康幣上路首日，國健署公布，結至今天上午10點，「健保快易通｜健康存摺App」已有20萬人同意參加健康幣活動，可兌換健康產品的「Health GO」App則有逾9萬人註冊。民眾反映於App Store搜尋「Health Go」找不到App，國健署署副署長林莉茹表示，目前已完成修正，若民眾認為操作複雜，建議透過客服詢問。

健康幣從昨天上午10點起上線，衛福部統計至今天上午10點，「健保快易通｜健康存摺App」累計登入28萬8838人、累計80萬780人次，其中20萬7813人同意參加健康幣活動、18萬6462人完成生活型態評估量表；國民健康署的「Health GO」APP，也已有9萬445人完成註冊。

健康幣上路後，不少民眾反應操作複雜，其中有網友指出，App Store搜尋「Health Go」卻找不到App，必須用中文「健康Go」才找得到。

林莉茹說，昨天接獲反映，推測是因為還不是熱門下載項目，搜尋結果排序較後面，今已經進行測試，目前輸入Health Go已可以找得到。

另外有民眾指出，註冊要下載「健保快易通」和「Health Go」兩個App，登錄時反覆跳轉，流程太複雜。林莉茹回應，與健康存摺連動是為了實名制認證，客服有接獲流程太複雜的相關反映，之後將會針對流程提供懶人包、海報，也會在長者據點、衛生所等地方協助長者操作。

關於自費檢查是否也能登錄，林莉茹表示，鼓勵民眾使用公費成人健檢、BC肝炎檢測，就不用額外花費，至於自費涉及民眾是否有意願把資料上傳，需要再多了解。

林莉茹說明，關於連續8周的200元禮券「週週抽」活動，中獎名單將於隔周周一公布，會直接發送訊息通知。

國健署強調，民眾接受公費癌症篩檢均可累積健康幣，以大腸癌篩檢為例，符合資格者接受公費定量免疫法糞便潛血檢查（FIT），即可獲得900健康幣；若檢查結果為陽性，並於180日內完成大腸鏡檢查，可再獲得1350幣。換言之，只要有完成篩檢就有幣，而非確診大腸癌才能獲得健康幣。

目前國健署已依民眾使用情形，持續優化系統及更新官方網站常見問答FAQ。針對部分民眾反映手機作業系統或瀏覽器遇實名驗證問題，也正積極處理中，不會影響累積健康幣的權益。

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