四肢纖細也中標 名醫揭「脂肪肝」4大迷思：挨餓恐更傷肝

「我明明身材偏瘦，怎麼可能罹患脂肪肝？」這句話是許多人在拿到體檢報告時最常見的疑惑。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書示警，脂肪肝並非肥胖者的專利，臨床上有不少體態標準、甚至外觀纖瘦的民眾，肝臟內部早已悄悄囤積過量油脂。他特別點出大眾常見的四大迷思，提醒人人皆應正視內臟脂肪危機。

黃士維醫師指出，首先必須破除「只有胖子才會得脂肪肝」與「不痛就無大礙」的錯誤認知。脂肪肝的成因不在於體重計上的數字，而在於肝臟內部的脂肪佔比；平日愛喝含糖手搖飲、嗜吃精緻澱粉或甜食的人，即便四肢纖細，內臟同樣會大量卡油，形成極易被忽略的「泡芙人」體態。更危險的是，初期脂肪肝毫無痛感與警訊，若放任不理，部分患者恐會沿著「脂肪肝炎、肝纖維化、肝硬化」三部曲惡化，最終演變成棘手的肝癌，等身體出現明顯不適時早已錯失初期逆轉時機。

在調養觀念上，不少人誤以為「吞保肝保健品」就能抵銷病灶，或認為「迅速挨餓減重」就能讓肝臟復原。黃士維直言，市售標榜顧肝的保健食品無法消除已經堆積的肝脂肪，真正有效的方式是戒除精緻糖、維持規律運動並控制腰圍，日常飲食型態的改善遠比任何保健藥罐更實在。此外，若是採取激進斷食或過度挨餓的方式快速甩肉，反而會促使體內脂肪在短時間內大量游離並湧入肝臟，導致肝臟代謝崩潰、病情急遽惡化，減重必須循序漸進、求穩不求快才是護肝正道。

黃士維最後呼籲，預防重於治療，與其等到體檢報告紅字浮現才懊悔求醫，不如及早從減糖、規律作息做起，切勿因身材苗條而忽視內臟健康的定期追蹤。