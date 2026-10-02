柚子吃完皮別急著丟 達人教自製柑橘清潔水：微波加熱能除臭去垢

中秋連假剛過，許多人家中堆積的文旦柚子還沒吃完，剝下的厚重果皮常被當成一般廚餘直接丟棄，相當可惜。知名「家事達人」陳映如日前在臉書發文分享，柚子皮內部富含天然的柑橘精油，只要善加利用，短短10分鐘就能將廢棄果皮熬煮成清新天然的清潔好幫手，無論是擦拭流理台、清理瓦斯爐油垢或去除異味都相當見效，既環保省錢又安全無毒。

陳映如指出，文旦皮中蘊含豐富的柑橘精油成分，是居家清潔的絕佳材料。製作清潔劑的步驟相當簡易，首先將剝下來的文旦皮撕成容易釋放成分的小片狀，放入鍋中加入冷水，水量只需剛好淹沒果皮即可；開大火將水煮沸後轉為小火，持續慢熬約10分鐘，待整鍋水自然放涼後撈出殘渣，將萃取出的柑橘水倒進噴霧瓶中，便完成了天然溫和的柑橘清潔液。

由於這種水煮法提煉出的精油濃度相對溫和，陳映如說明，它最適合用來擦拭廚房瓦斯爐周邊、流理台表面等輕微髒汙或日常油漬。除了去污效果，天然的文旦水還帶有淡雅的果香，民眾平時也能適量噴灑在室內當作天然芳香噴霧，或在拖地時少量倒入清水中增添清香；不過她也特別提醒，因為成分天然且未添加任何防腐劑，當天若未用完務必移至冰箱冷藏保存，並建議在5天內使用完畢以防變質發酵。

除了熬煮成清潔噴霧，文旦皮也是清理微波爐的天然法寶。陳映如傳授偷吃步秘訣，只要將剝下的小塊新鮮果皮直接置於微波爐內，加熱1分鐘，加熱過程中釋出的高溫水蒸氣與揮發精油會迅速軟化爐內壁面殘留的陳年噴濺油漬；此時趁著爐內充滿溫熱蒸氣，立刻拿乾淨抹布順勢擦拭內部，就能輕鬆將油垢去除乾淨，還能順便替微波爐徹底除臭，留下舒適的天然果香。