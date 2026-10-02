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長庚創院半世紀 年服務千萬人次 獲健保千億點值 將全面實施智慧醫療

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
長庚醫療體系創立50周年，衛福部次長莊人祥出席。記者潘俊宏／攝影
長庚醫療體系創立50周年，衛福部次長莊人祥出席。記者潘俊宏／攝影

台塑集團創辦人王永慶於1976年創立長庚醫院，因當時父親王長庚因病去世，深感國內醫療貧瘠，有病看不起，於是成立。50年來，長庚醫療體系逐步擴張為全台11家分院，每年服務1千萬人次，營收規模雖與集團「台塑四寶」年營收逾千億仍有落差，仍以近40億元營收，連續9年高居全台最賺錢醫院。衛福部指出，健保每年約千億元、十分之一的點值流向長庚體系。

長庚醫療體系今天舉辦2026長庚醫學周開幕式，慶祝該醫療體系創立滿50周年，決策委員會主委程文俊說，半世紀以前我國醫療不普及，就醫既難且貴，對一般民眾負擔甚鉅，集團創辦人王永慶取之於社會、用之於社會，以「平民醫院」為宗旨，以父親姓名創立長庚醫院，並廢除國內醫界收紅包、收取住院保證金等陋習，推行主治醫師責任制，將病人需求擺在首位。

「50年對一個人來說，是知天命之年，對長庚醫療體系而言，是從篳路藍縷的草創歲月，逐漸成為台灣最大的醫療體系。」程文俊指出，長庚醫療體系全台11家分院，門診每年服務1千萬人次病患，住院部門開設1萬2千張病床，且分院組成包括地區醫院、區域醫院至醫學中心，基層照護與急重難罕並重，臨床服務與教學研究齊飛，目標是讓國內醫療更進步、更公平，生命更有尊嚴。

走過半世紀，見證台灣醫療從貧瘠至富裕，病人不再因病而窮，程文俊說，面對高齡化、少子化浪潮，護理師、藥師等缺工為各醫院不得不面對的課題，體系創設「AI平台」，將「全面推行智慧醫療」，且不是從上而下，而是由基層依需求提案，院方協助設計並推廣至全台分院，包括語音輸入護理紀錄、開刀房器械運送機器人等，均為基層提案落地，有助節省人力、提升品質做法。

長庚醫療體系決策委員會副主委陳建宗指出，已利用健康台灣深耕計畫經費，聘用藥師助理、護理照服員等，導入病房機器人，協助護理師運送器械、向病人解釋病情、巡視病房等，減輕醫療人員負擔，並使用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）設備訓練醫學生，助其了解醫療領域知識，以創新科技留住人才，亦導入格式化病例資訊，與合作的地區、區域醫院互通，打破醫院有形圍牆。

長庚醫療體系創立50周年，國家衛生研究院院長司徒惠康出席，感謝長庚率先貢獻臨床資料，加入人體生物資料庫整合平台，貢獻全國研究。記者潘俊宏／攝影
長庚醫療體系創立50周年，國家衛生研究院院長司徒惠康出席，感謝長庚率先貢獻臨床資料，加入人體生物資料庫整合平台，貢獻全國研究。記者潘俊宏／攝影

長庚醫療體系創立50周年，長庚決策委員會主委程文俊指出，「50年對一個人來說，是知天命之年，對長庚醫療體系而言，是從篳路藍縷的草創歲月，逐漸成為台灣最大的醫療體系」。記者潘俊宏／攝影
長庚醫療體系創立50周年，長庚決策委員會主委程文俊指出，「50年對一個人來說，是知天命之年，對長庚醫療體系而言，是從篳路藍縷的草創歲月，逐漸成為台灣最大的醫療體系」。記者潘俊宏／攝影

長庚醫療體系創立50周年，中研院長陳建仁出席。記者潘俊宏／攝影
長庚醫療體系創立50周年，中研院長陳建仁出席。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統（左）今天出席長庚醫療創立50周年慶，長庚決策委員會主委程文俊（右）贈送獎牌給賴總統。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統（左）今天出席長庚醫療創立50周年慶，長庚決策委員會主委程文俊（右）贈送獎牌給賴總統。記者潘俊宏／攝影

長庚醫療今天創立50周年，長庚決策委員會副主委陳建宗出席。記者潘俊宏／攝影【作者：潘俊宏，日期：2026-10-02，數位典藏序號：20261002121101504】
長庚醫療今天創立50周年，長庚決策委員會副主委陳建宗出席。記者潘俊宏／攝影【作者：潘俊宏，日期：2026-10-02，數位典藏序號：20261002121101504】

長庚 健保 王永慶 台塑集團 營收

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