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第一次當主委也不怕！社區管理智慧升級，管委會實測：真的省事很多！

文／ 黎允之

黑色崗石外牆搭配簡約俐落的建築線條，座落於苗栗苑裡的「世界夢想家」社區，以現代建築外觀，搭配開闊山海景觀與完善物業管理，成為當地頗具指標性的住宅社區。社區僅約45戶，住戶組成以高階主管、科技業菁英等族群為主，也有台積電工程師看中苑裡無工業污染、單純舒適的居住環境，選擇在此置產。對於這樣一個戶數不多、住戶重視生活品質的社區而言，「如何讓社區管理更有效率？」也成為管委會成立後的重要課題。

苗栗苑裡「世界夢想家」是當地頗具指標性的高水準社區。 圖／李清宇攝影
苗栗苑裡「世界夢想家」是當地頗具指標性的高水準社區。 圖／李清宇攝影

新手主委上路！「中保好生活」成為社區管理好幫手

熱心住戶黃志偉擔任管委會主委不到一年，正好遇上社區從無到有的階段，許多管理制度與作業流程都得重新建立。「管委會大約有5個人，大家一起分工合作，但其實都是第一次當管委會成員，很多事情都還在摸索。」

在物業公司的推薦下，管委會導入「中保好生活」免費智慧社區管理平台。對黃主委而言，選擇「中保好生活」，除了功能符合社區需求，品牌與資安也是重要考量。

「中保好生活」由中興保全科技與史詩科技合作開發，背後有中保科技的品牌口碑，對住戶而言多了一層熟悉與信任感。尤其社區住戶普遍重視數位安全，「中保好生活」具備資安相關認證與完善的資安維運機制，並透過雲端數據加密等方式，降低個資外洩及交易資訊遭攔截等風險，讓住戶在享受數位便利的同時，也能更安心地使用各項社區服務。

黃主委認為，「中保好生活」有中保科技的品牌口碑，對資安維運把關嚴謹，讓住戶更安心。 圖／李清宇攝影
黃主委認為，「中保好生活」有中保科技的品牌口碑，對資安維運把關嚴謹，讓住戶更安心。 圖／李清宇攝影

不只APP好上手，還有真人到場教學！

對社區管委會來說，導入數位工具最大的門檻，就是「有人不會用」。黃主委表示，「雖然中保好生活APP介面很清楚，基本上很好上手，但一開始還是有一些長輩不太會操作。」

讓黃主委特別肯定的是「中保好生活」的售後服務。「中保好生活」在每個區域都有常駐服務人員，可親赴社區，從下載APP、登入帳號，到實際操作功能，一步步帶著住戶學習。遇到操作上的疑難雜症，或是3C設備相關問題，也能尋求服務人員協助排解。尤其是社區警衛人員流動率較高，新進人員需要重新學習後台操作，可預約服務人員到現場協助教學。「不用管委會成員自己重新教一次，有人協助真的差很多！」

「中保好生活」每區域都有常駐服務人員，可到現場協助教學，提供完善售後服務。 圖／李清宇攝影
「中保好生活」每區域都有常駐服務人員，可到現場協助教學，提供完善售後服務。 圖／李清宇攝影

零現金管理、包裹送達即時通知，打造高質感智慧生活

目前「世界夢想家」社區使用最頻繁的兩項功能，就是「代收管理費」與「郵件包裹通知」。住戶可以透過APP，直接在線上完成管理費繳交，管委會則能透過系統查看款項與繳費狀況，讓原本繁瑣的管理工作，透過數位工具變得更簡單。

「不用另外請會計來收管理費，就少一筆人事成本；而且APP查帳很方便，哪一戶已經繳、哪一戶還沒繳，都很清楚。」黃主委指出，目前社區採取「零現金」的管理費收款方式，不僅省去現金對帳的麻煩，還可避免管理人員接觸大鈔現金，從根本上防範弊端；每筆款項直接進入銀行專戶，帳目即時清晰，也大幅提升財務透明度。

另一項深受住戶喜愛的功能，則是「郵件包裹通知」。透過APP接收通知，住戶可以隨時查看網購包裹是否已經抵達，不必再頻繁詢問管理室，這正是數位社區服務最貼近生活的地方。

「郵件包裹通知」為住戶帶來便利貼心的日常體驗。 圖／李清宇攝影
「郵件包裹通知」為住戶帶來便利貼心的日常體驗。 圖／李清宇攝影

停水、停電、公設維修都能即時通知！社區大小事不再漏接

除了目前已經上手的功能，黃主委也計畫進一步使用「社區公告」功能。未來不論是停水、停電、公設維修、住戶大會通知等，都可以透過APP直接傳送給住戶，減少管委會印製公告、張貼通知的人工作業。

更重要的是，數位公告不受住戶當下是否人在社區限制。即使住戶正在外地出差、旅行，也能透過手機掌握社區最新消息，把過去被動等待住戶查看的紙本公告，轉變成更即時、有效率的雙向溝通。

第一次擔任管委會主委，黃志偉對「中保好生活」全方位服務給予肯定。 圖／李清宇攝影
第一次擔任管委會主委，黃志偉對「中保好生活」全方位服務給予肯定。 圖／李清宇攝影

從社區管理到日常生活，「中保好生活」打造一站式智慧生活平台

對於正在摸索社區管理模式的新手主委而言，一套好用的數位工具，可以幫助減少重複的人工作業、降低管理負擔，讓管委會能把時間用在更重要的社區事務上。

「中保好生活」整合社區管理與生活服務，從管理費繳交、包裹查詢，到社區公告、生活繳費等多元功能一站到齊。同時，「中保好生活」還設有專屬商城，使用者消費可累積點數，用於抵扣管理費支出，進一步將社區管理與日常消費串聯。透過貼心專業的規劃，把科技工具融入生活各面向，讓社區與住戶之間的連結更即時、更便利，也讓理想中的智慧生活，真正落實在每一天。

如欲了解更多「中保好生活」服務，歡迎撥打免費服務專線0800-365-798，由專人免費到府規劃。

了解更多《中保好生活｜特輯》

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