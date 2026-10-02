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收紅包就開除、用人不問背景 創國內首例 長庚醫院改革古早醫界陋習

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
長庚醫療今天創立50周年，長庚決策委員會主委程文俊出席。記者潘俊宏／攝影
長庚醫療今天創立50周年，長庚決策委員會主委程文俊出席。記者潘俊宏／攝影

看病需先繳保證金、醫師看診收受紅包、病人頻繁更換主責醫師為早年醫療日常，台塑集團創辦人王永慶於1976年創設長庚醫院，逐步改革前述陋習。長庚今年創院滿50周年，長庚醫療體系決策委員會主委程文俊說，王創辦人認為收受紅包、先繳費再看病，對病人不公，要求全面廢除，直至目前醫師收受紅包仍為長庚的「紅線」，一遭檢舉立即開除，許多醫院也比照跟進。

程文俊說，長庚醫院創院至今，改革多項醫界陋習，早年病人需先繳保證金才能住院，甚至連門診也要先繳費、再看診。王永慶認為這些措施讓經濟困難者無法獲得良好照顧，首創取消住院保證金，並讓病人先看病、再繳費；當年醫師收受紅包為普遍現象，他人亦認為對病患不公，全台長庚醫院均禁止醫師收受紅包，一經查獲將立即不再聘用。

過去住院病人多由住院醫師主責照顧，因住院醫師需在科別間輪調，病人容易遇到頻繁更換主責醫師情況。程文俊說，為提升病人照護品質，長庚醫院首創主治醫師負責制，住院病人由主治醫師主責照顧，不論周末、深夜，病人病況出問題，主治醫師須負最大責任，藉此提高主治醫師對病人留意程度，此做法獲全台多數醫院效法。

程文俊表示，早年各家醫院急診部門，由住院醫師輪值看診，王永慶認為急診為醫院重要前線，需有專責主治醫師看診，為此推動急診專科醫師制度，如今已成全國性規範。長庚亦首創專科護理師、專科藥師等制度，並率先對病人死亡採腦死判定，後續獲政府採納為全國性政策，這讓複雜的器官移植得以進行，推動各項尖端醫療進步。

國內各大醫療體系，用人多以自家醫學院出身為主，長庚醫院首創「不問出身」的多元包容機制。國衛院長司徒惠康說，有別於台大、高醫、北醫等醫療體系，用人首選自家醫學院畢業生，長庚醫院面試住院醫師，從不過問對方「哪裡畢業的？」值得珍惜，也創造兼容並蓄體質，讓研發動能更堅強，該院更率先貢獻臨床資料，加入人體生物資料庫整合平台，貢獻全國研究。

長庚醫院 紅包

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