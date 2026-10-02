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TAIWAN Hi 海運品牌金獎加持！澎湖輪10/2首航「安平—馬公」試辦航班
台灣航業股份有限公司宣布，旗下豪華客貨輪「澎湖輪」於115年10月2日至10月4日辦理「安平—馬公」觀光試辦航班，來回共載運1,040名旅客。
本次開航結合在地觀光產業資源，不僅凝聚台灣海洋觀光能量，更將為廣大旅客帶來高品質、極具美學氛圍的海上公共運輸與跳島旅遊新體驗。
台航公司旗下「澎湖輪」以極致的美學質感與服務品質在國際舞台大放異彩，繼獲 2025 年德國 iF 設計獎後，今年獲「TAIWAN Hi 海運品牌金獎」高度肯定。如今投入「安平—馬公」航線，將為台灣藍色公路翻開全新的觀光航頁。
台航公司董事長魏健宏表示，台航自成立以來始終堅守「安全第一、顧客至上」的核心原則，致力提供卓越的海運服務，推動企業經營與海洋觀光的共榮發展，此次「安平—馬公」試辦航班，正是台航攜手台南市政府及旅行商業同業公會的跨界合作成功示範。透過政府與民間產業的公私協力，共同實現「產業價值鏈共享」，宣揚海洋永續觀光精神，期盼引領台灣藍色公路與海洋觀光躍升至國際級水準。
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