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大雷雨開轟6縣市 新竹尖石、橫山「山區暴雨」國家級警報響
午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時26分；此外，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣大雷雨，持續時間至下午2時29分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
山區暴雨通報，氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至下午3時29分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉。
今天新竹至台中、高屏地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨特報影響時間至晚上，大雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、高雄市、屏東縣、恆春半島。
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