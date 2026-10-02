大雷雨開轟6縣市 新竹尖石、橫山「山區暴雨」國家級警報響

三度征戰奧運的林宜螢退役前曾在早餐店打工，穿著比賽用的短裙服務顧客。多年後這段往事被寫上網路，卻換來「原來奧運還有煎蛋項目」等酸言酸語。談起這些冷嘲熱諷，她沒有太多抱怨，反倒覺得自己一路走來，已經比很多人幸運。

2026-10-02 14:41