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影／澎湖輪首航安平馬公搭載率近9成 享受「類郵輪」旅程

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
澎湖輪首航台南安平至馬公，今天滿載啟航。記者吳淑玲／攝影
澎湖輪首航台南安平至馬公，今天滿載啟航。記者吳淑玲／攝影

台南市觀光旅遊局與台灣航業合作推動「安平－馬公」觀光航線澎湖輪今天自安平商港首航，搭載521名旅客啟程，展開三天兩夜澎湖之旅。此次航班搭載率近九成，熱門商務艙、經濟艙更迅速售罄，顯示旅客對安平、澎湖雙城跳島旅遊的高度期待。

觀旅局表示，安平與澎湖馬公都是台灣具代表性的旅遊目的地，透過海運直航串聯，可結合府城歷史文化與菊島海洋風情，發展跳島旅遊。此次爭取萬噸級客貨輪澎湖輪試航，不僅提供旅客更大船舶及多元艙等選擇，也盼奠定安平－馬公觀光航線發展基礎，拓展南台灣海洋觀光市場。

觀旅局長林國華表示，市府與台南市旅行商業同業公會及旅行社合作推出「雙城跳島三日遊」優惠專案，一推出即受到市場關注，整體搭載率近九成。旅客此次搭乘的澎湖輪，曾獲2025年德國iF設計獎及「TAIWAN Hi海運品牌」金獎，船上提供多元艙等及舒適設施，旅客可在航程中品嘗台南美食、欣賞台灣海峽景色，享受類郵輪旅程。

市長黃偉哲表示，安平是台灣歷史文化的重要起點，安平商港具備大型客輪靠泊條件，周邊又鄰近觀光景點及交通場站，具發展海洋觀光優勢。過去已有快樂公主號、麗娜輪及大型郵輪等往來安平與澎湖，2025年重啟安平－馬公觀光航班也獲得良好迴響，市府將持續與港務及航運業者合作，拓展海洋旅遊。

台灣航業董事長魏建鴻表示，自己是台南人，去年仍任教於成功大學交通管理系，今年六月接任台航董事長，今天回到家鄉見證澎湖輪安平首航格外有意義。他指出，澎湖輪是交通部、航港局專案打造的萬噸級客貨兩用輪，滿載可達600人，並獲iF設計獎及海運品牌金獎肯定，希望未來能再為台南安排更多航次。

交通部航港局副局長饒智平表示，澎湖輪除維持高雄往返澎湖基本航次，其餘時間可依市場需求彈性安排航程，這次安平首航就是活化船舶運能的嘗試。澎湖輪從外觀到內裝融入美學設計，具類郵輪特色，盼藉此提升台灣海運服務品質，並與台南市府持續合作。

為祈求首航平安，市府邀請安平開台天后宮媽祖轎班及全台西來庵八家將團祈福，並準備台南美食小吃送給旅客，台航也致贈80周年紀念小燈箱吸鐵。澎湖輪預計今天下午3時30分抵達馬公。

澎湖輪首航台南安平至馬公，今天滿載啟航。記者吳淑玲／攝影
澎湖輪首航台南安平至馬公，今天滿載啟航。記者吳淑玲／攝影

澎湖輪內裝豪華舒適。記者吳淑玲／攝影
澎湖輪內裝豪華舒適。記者吳淑玲／攝影

澎湖輪首航台南安平至馬公，今天滿載啟航。記者吳淑玲／攝影
澎湖輪首航台南安平至馬公，今天滿載啟航。記者吳淑玲／攝影

澎湖輪內裝豪華舒適。記者吳淑玲／攝影
澎湖輪內裝豪華舒適。記者吳淑玲／攝影

澎湖 馬公 郵輪 航線 航班 觀光

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