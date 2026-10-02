跨越20年渡海尋根 澳洲女孩台北醫院尋找生命起點「滿滿想念」

衛福部台北醫院中秋假期歡欣接待1名很特殊的訪客，她是18年前被領養到澳洲的Emily，成年後由養父陪同想親眼看看自己出生的地方。由於是多年來第一個回到醫院尋根的孩子，令長期守護弱勢新生兒的醫護團隊備感溫馨。

院方指出，Emily剛出生時由新北市社會局轉介至台北醫院，醫護團隊成為「暫時的爸爸媽媽」，輪班餵奶、洗澡、換尿布、安撫哭鬧，陪她走過生命最初的一段路。大家還會從家裡帶來衣服與玩具，希望讓孩子感受到被放在心上愛護的溫暖，直至她4個月大之後，再由社會局接走安置，2歲時被領養到澳洲。

已經20歲的Emily在昆士蘭長大，目前一邊讀書，一邊學習美容課程。中秋連假由養父與姊姊陪伴到台灣尋根，希望親眼看看出生的地方及童年環境，透過社會局聯絡上台北醫院。

護理長李景如帶領他們走訪婦產科、兒科及負責照護孕產婦與嬰幼兒的5B護理站，雖然環境早已不是當年樣貌，曾經照顧她的醫護人員也已退休或離開原單位，Emily卻說感到懷念與熟悉，並對大家說「我真的好想你們，對你們有滿滿的想念、深深的感動，謝謝有你們！」令所有人感到溫暖。

任職滿10年的李景如說，台北醫院承接社會局托嬰的弱勢寶寶有75名，有些孩子留院時間比較久，醫護人員都會幫他們安排成長過程重要時刻，例如傳統習俗「收涎」的日子，大家會一起準備祝福儀式，看時辰選時間、準備意喻平安的鹹光餅、買新衣服與小禮物，由醫師、護理師、社工師一起替孩子打扮得漂漂亮亮，一人一句送上吉祥話祝福，希望這些人生起點與別人不同的孩子，也能擁有屬於自己的祝福與被珍惜的時刻。

院方指出，台北醫院與新北市社會局共同完善社會安全照護網絡，提供弱勢族群新生兒短期安置托嬰服務，照顧不同家庭背景與處境的嬰幼兒，包括提供必要治療、持續健檢、施打疫苗及日常生活照護。

社工師則協助聯繫社會資源、尋找後續適當安置。每個角色都圍繞同一個目標，就是希望孩子能平安度過人生最需要被接住的這一段時間。至少在那段等待安置的日子裡，孩子身邊有人抱、有人哄、有人回應他的需要。

Emily（右四）由養父（右五）與姊姊（右三）、新北市社會局人員陪同到臺北醫院，想親眼看看自己出生的地方。圖／台北醫院提供