讚長庚醫療體系貢獻等同台積電 賴總統：差別在台積電沒長庚股權

賴清德總統今出席2026長庚醫學周，祝賀該院創辦50周年，盛讚長庚醫院是我國護國神山，「跟台積電對台灣有同樣貢獻」。他說，台積電於產業經濟對國家做出貢獻，贏得護國神山稱號，長庚醫療集團則在醫療、健康上貢獻，同樣獲得國人敬重，影響力及貢獻兩者「一模一樣」。他透露，年輕時一度想申請至長庚擔任醫師，最後仍選擇母校成大醫院。

賴總統提到，長庚醫療體系創辦人王永慶取之於社會、用之於社會，要做就要做到最好的精神，不影響該醫療體系，也形塑台灣企業文化，尤其身為總統，他感受特別深刻，不論我國發生天災、地變，有需要時，企業均慷慨捐助，有錢出錢、有力出力，這便是王永慶等我國第一代企業家建立並留下的良好企業文化。

聘用醫師不問其母校，為長庚醫療體系特殊文化，多數國內醫院傾向聘用同體系醫學院畢業醫師。賴總統說，他年輕時曾想過至長庚申請擔任醫師，「但我那時不知道，長庚不會問申請者是哪個醫學院畢業」，他後來選擇母校成大的成大附醫，而應聘時確實被問到是否為成大醫學院畢業，若早些知長庚不問出身，他會優先選擇至長庚應徵。

賴總統說，長庚醫療體系對醫療、健康貢獻，贏得國人敬重，與台積電在產業經濟做出貢獻，贏得護國神山稱號，影響力相當，「至於台積電與長庚醫療體系有何不同？差別只在長庚擁有台積電股票，台積電卻沒有長庚醫療集團股權」，長庚醫療體系在全台有11家醫院、1萬2千多張病床，每年服務人次超過1千萬病人，「在全台服務量最大，承擔台灣醫療責任也最大。」

長庚醫療體系推動淨零轉型，並自設托嬰、托幼中心服務員工，賴總統表示，他至長庚了解後，已向環境部、國發會要求，應鼓勵全台醫院、企業比照長庚作法，醫院學習長庚節能作法，政府幫忙籌措資金、媒合相關業者，企業多設托嬰中心，可減輕員工養兒育女負擔，留住人才，也可部分解決少子女化趨勢，政府、國營企業盡力設置幼兒園、托嬰中心，也應鼓勵私人企業比照。

賴總統提到，他成立健康台灣委員會重要政策目標之一，便是提高健保總額，去年健保總額是他任內首次編列，以高推估5.5％成長率核定，並以公務預算支付181億元移出部分由健保支付項目，今年健保總額再度以高推估5.5%推算，總額規模達1兆82億元，明年健保總額再採高推估5.5%計算，讓健保署有工具推行同工不同仇，醫院點值增加，應幫員工加薪，「那我任務就完成了！」