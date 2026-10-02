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空拍看台灣／西螺大橋下「九月雪」 甜根子草盛開鋪銀白花毯

聯合報／ 記者黃仲裕 陳世忠／雲林即時報導
羽毛狀的潔白花穗沿著寬闊的河灘地一路延伸，遠遠望去猶如為河床鋪上一層柔軟的銀白地毯，吸引大批攝影愛好者與遊客前往朝聖。記者黃仲裕／攝影
羽毛狀的潔白花穗沿著寬闊的河灘地一路延伸，遠遠望去猶如為河床鋪上一層柔軟的銀白地毯，吸引大批攝影愛好者與遊客前往朝聖。記者黃仲裕／攝影

每逢秋風起，雲林縣與彰化縣交界的濁水溪河床便迎來一年一度的秋季限定美景。位於西螺大橋下的大片甜根子草進入盛花期，9月至10月間沿著寬闊河灘綻放，潔白羽毛狀花穗隨風搖曳，遠遠望去宛如為河床鋪上一層銀白地毯，吸引攝影愛好者與遊客前往取景。

甜根子草因花期落在秋季，常被稱為「九月雪」，主要生長於溪畔沙地及河床環境。微風吹過時，大片細長花穗迎風擺動，形成一波波銀白草浪，與遠方橫跨濁水溪、醒目的鮮紅色西螺大橋相互映襯，紅橋與白花形成強烈色彩對比，成為秋季攝影熱門題材。

其中，傍晚時分更是攝影愛好者捕捉美景的黃金時刻。夕陽逐漸西沉，金色斜射光穿過甜根子草花穗，原本潔白的草浪染上一層溫暖金色；在逆光拍攝下，羽毛狀花穗的細緻輪廓更加鮮明，搭配夕陽霞光與西螺大橋倒影，呈現獨特的秋日光影。

當地民眾建議，想欣賞或拍攝甜根子草花海，可前往西螺大橋旁的蝴蝶公園，或沿著濁水溪堤防尋找合適視角。甜根子草花期預計持續至10月中旬，民眾可把握秋日涼爽天氣，走進濁水溪畔，捕捉紅橋、銀白花浪與夕陽交織的秋季限定景色。

位於雲林縣與彰化縣交界的西螺大橋下，大片甜根子草於9月至10月間迎來爆發盛開。記者黃仲裕／攝影
位於雲林縣與彰化縣交界的西螺大橋下，大片甜根子草於9月至10月間迎來爆發盛開。記者黃仲裕／攝影

甜根子草常被稱為「九月雪」，偏好生長於溪畔沙地與河床環境。每當微風吹過，細長潔白的花穗便隨風搖曳，形成一波波翻湧的銀白草浪，與遠處橫跨天際的鮮紅色西螺大橋形成強烈對比，景致極具視覺衝擊力。記者黃仲裕／攝影
甜根子草常被稱為「九月雪」，偏好生長於溪畔沙地與河床環境。每當微風吹過，細長潔白的花穗便隨風搖曳，形成一波波翻湧的銀白草浪，與遠處橫跨天際的鮮紅色西螺大橋形成強烈對比，景致極具視覺衝擊力。記者黃仲裕／攝影

賞花期預計持續至10月中旬，不妨把握涼爽秋日，親臨感受這座紅橋與銀白花浪交織的浪漫風情。記者黃仲裕／攝影
賞花期預計持續至10月中旬，不妨把握涼爽秋日，親臨感受這座紅橋與銀白花浪交織的浪漫風情。記者黃仲裕／攝影

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