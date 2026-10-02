影／響應世界更年期日 國健署呼籲女性一同關注骨骼健康

根據2017至2020年國民營養健康調查資料顯示，我國50歲以上女性約每10人就有1人罹患骨質疏鬆，65歲以上更接近每6人就有1人。國民健康署為響應2026年「世界更年期日」及「世界骨質疏鬆日」，今天在張榮發基金會舉辦記者會提倡女性更年期骨質疏鬆防治，邀請專家現場示範居家運動及飲食，分享簡單實用的保護骨骼健康方法，並鼓勵女性從規律運動、均衡飲食做起，強健骨骼、維持行動力，為健康老化打好基礎。

國健署副署長林莉茹表示，更年期是女性一生中必經的重要階段，如何在更年期時仍能讓自己更健康有活力也是重要課題，呼籲大家在進入到更年期之後能夠盡早注意自己的一些生活保健。台灣健康運動聯盟副理事長簡文仁也現場示範更年期保健操，一同透過運動保持自己的健康活力。

國民健康署為響應2026年「世界更年期日」及「世界骨質疏鬆日」，今天在張榮發基金會舉辦記者會提倡女性更年期骨質疏鬆防治，國健署副署長林莉茹（左二）與出席嘉賓一同跟著做更年期保健操。記者余承翰／攝影

國民健康署為響應2026年「世界更年期日」及「世界骨質疏鬆日」，今天在張榮發基金會舉辦記者會提倡女性更年期骨質疏鬆防治，國健署副署長林莉茹（右四）、台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈（右三）、中華民國營養師公會全國聯合會副理事長張惠萍（右二）、台灣女人連線常務理事黃淑英（左三）等人一同合影。記者余承翰／攝影

國民健康署為響應2026年「世界更年期日」及「世界骨質疏鬆日」，今天在張榮發基金會舉辦記者會提倡女性更年期骨質疏鬆防治，中華民國營養師公會全國聯合會副理事長張惠萍分享如何透過飲食保持骨骼健康。記者余承翰／攝影