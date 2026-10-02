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影／響應世界更年期日 國健署呼籲女性一同關注骨骼健康
根據2017至2020年國民營養健康調查資料顯示，我國50歲以上女性約每10人就有1人罹患骨質疏鬆，65歲以上更接近每6人就有1人。國民健康署為響應2026年「世界更年期日」及「世界骨質疏鬆日」，今天在張榮發基金會舉辦記者會提倡女性更年期骨質疏鬆防治，邀請專家現場示範居家運動及飲食，分享簡單實用的保護骨骼健康方法，並鼓勵女性從規律運動、均衡飲食做起，強健骨骼、維持行動力，為健康老化打好基礎。
國健署副署長林莉茹表示，更年期是女性一生中必經的重要階段，如何在更年期時仍能讓自己更健康有活力也是重要課題，呼籲大家在進入到更年期之後能夠盡早注意自己的一些生活保健。台灣健康運動聯盟副理事長簡文仁也現場示範更年期保健操，一同透過運動保持自己的健康活力。
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