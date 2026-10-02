賴總統口誤陳建仁疫情時任副總統 改口「不對，我才是副總統」引爆笑

長庚醫療體系今年創辦50周年，今天舉辦長庚醫學周，賴清德總統、中研院長陳建仁、國衛院長司徒惠康等人均到場。賴總統於致詞中強調長庚醫院貢獻，提及新冠疫情期間，長庚醫療體系收治許多困難病人，卻一度忘記他為時任副總統，說「疫情期間蔡總統在領導，陳院長（指陳建仁）為副總統」，隨後改口「欸，不對，我才是副總統」引發現場醫護大笑。

賴總統說，長庚醫療體系為國人健康守護神，除致力從事醫療服務，也為國家培育人才，並發展各式臨床、學術研究，於智慧醫療、精準醫療、再生醫療、顯微醫療、器官移植醫療等領域突破，「長庚體系每向前走一步，就是台灣醫療服務往前一步」，而長庚帶給台灣社會的除日常醫療服務外，面對重大疫情時也堅守前線，收治染疫病人。

「疫情來的時候，蔡總統在領導，陳院長當時為副總統。」賴總統回憶新冠防疫過程十一度口誤，隨後改口「不對，他是卸任副總統，我才是副總統」，現場醫護爆出笑聲。

賴總統強調，政府關注新冠疫情發展，每一步決策都至關重要，「當時常常得到一個結論，困難的病人就往長庚體系醫院送」，防疫視同作戰，疫情過後，每一位前線醫療人員肩上都值得一枚勳章，「長庚更是如此」。

賴總統提到，今年是長庚醫療體系創立50周年，也是民進黨創立40周年、我國總統直選30年，為非常具有意義的一年；全民健保去年剛滿30周年，論件計酬制度雖有優點，也衍生諸多問題，他上任後成立健康台灣推動委員會，長庚醫療體系決策委員會主委程文俊任顧問，長庚出身的護理學會理事長廖美男擔任委員，長庚體系出身的中研院士魏福全，則促成「不同工、不同酬」政策方向。