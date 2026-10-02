中秋高鐵之亂 鐵道局：新車明年7月才上線 有感提升運能恐要等2028年

中秋疏運，台灣高鐵爆發自由座之亂，引發民怨。高鐵公司期盼新世代列車上線後，能紓解運量，但首批、3組新車仍須經安全測試等作業，最快明年7月才能投入服務，鐵道局長也坦言，要有感提升運能，恐怕得等到2028年12組新車全數上線後。

中秋連假疏運尖峰，高鐵公司現有34組列車全數投入服務，卻仍難以紓解大量自由座人潮。交通部長陳世凱說，高鐵公司應於疏運高峰期間，思考自由座總量及整體分流。鐵道局長楊正君強調，將按照部長裁示，跟高鐵近一步討論。

面對自由座外溢導致服務品質下降，高鐵公司多次表示，寄望於12組新世代列車投入營運後，能夠拉升量能。只是先前規畫，首批列車最快明年7月上線，但自由座爆量問題愈來愈嚴重，外界質疑，新車定位難道不能再提早？

楊正君表示，首組新車今年7月出港、8月抵台，目前已經完成組裝，刻正進行靜態測試中，後續還有動態測試要完成，總共69項安全程序，預計明年4月下旬可以完成，再透過兩個月的時間進行驗證文件審查作業。

楊正君強調，由於事關行車安全，因此相關作業都必須確實落實，否則難以通過交通部的上線營運許可，預估仍維持原定7月上線營運期程。

不過，台灣高鐵曾表示，12組新車上線後尖峰時段最高運能提高25%，以此推算，3組新車約可以提升尖峰運能6-7%。楊正君坦言，要大幅度紓解、讓旅客有感的運量拉升，恐怕還是得等到2028年12組新車全數上線。