快訊

才挺過心肌梗塞鬼門關！陳建州慟別至親「百歲奶奶病逝」

下周換季降溫北部探18度 專家：小熊颱風將生成、跨界諾羅颱風移入

運屍畫面曝光！高雄權利車行死者遭凌虐2小時痛苦哀號亡 7人在場無人救

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋高鐵之亂 鐵道局：新車明年7月才上線 有感提升運能恐要等2028年

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
鐵道局長楊正君表示，新車上線前必須經一系列安全流程，難以比預估的時間再提早。記者孟嘉美／攝影
鐵道局長楊正君表示，新車上線前必須經一系列安全流程，難以比預估的時間再提早。記者孟嘉美／攝影

中秋疏運，台灣高鐵爆發自由座之亂，引發民怨。高鐵公司期盼新世代列車上線後，能紓解運量，但首批、3組新車仍須經安全測試等作業，最快明年7月才能投入服務，鐵道局長也坦言，要有感提升運能，恐怕得等到2028年12組新車全數上線後。

中秋連假疏運尖峰，高鐵公司現有34組列車全數投入服務，卻仍難以紓解大量自由座人潮。交通部長陳世凱說，高鐵公司應於疏運高峰期間，思考自由座總量及整體分流。鐵道局長楊正君強調，將按照部長裁示，跟高鐵近一步討論。

面對自由座外溢導致服務品質下降，高鐵公司多次表示，寄望於12組新世代列車投入營運後，能夠拉升量能。只是先前規畫，首批列車最快明年7月上線，但自由座爆量問題愈來愈嚴重，外界質疑，新車定位難道不能再提早？

楊正君表示，首組新車今年7月出港、8月抵台，目前已經完成組裝，刻正進行靜態測試中，後續還有動態測試要完成，總共69項安全程序，預計明年4月下旬可以完成，再透過兩個月的時間進行驗證文件審查作業。

楊正君強調，由於事關行車安全，因此相關作業都必須確實落實，否則難以通過交通部的上線營運許可，預估仍維持原定7月上線營運期程。

不過，台灣高鐵曾表示，12組新車上線後尖峰時段最高運能提高25%，以此推算，3組新車約可以提升尖峰運能6-7%。楊正君坦言，要大幅度紓解、讓旅客有感的運量拉升，恐怕還是得等到2028年12組新車全數上線。

高鐵 鐵道 中秋 新車 自由座 交通部長 連假 陳世凱

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高鐵票搶不到別放棄！北漂族「凌晨刷到票」勸別賭自由座 收假超尖峰時段曝

高鐵延伸屏東還要等13年 議員促台鐵優化先行、推雙鐵聯票

新台南車站內部首度開箱 通車前「大切換」預計20多班列車改公路接駁

柴油車減稅延長 拚無縫接軌

相關新聞

東北季風抵達北東愈晚雨愈大 下周一強冷空氣有感降溫迎有秋意的1周

東北季風下來了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台灣附近的風向已經逐步都轉變為東北到偏北風，大台北、桃竹苗沿岸以及外島的馬祖一帶陸續有較強陣風出現的情況。不過，這波東北季風帶來的涼冷空氣不足，季風本身帶來的降溫幅度相當有限，可能必須要加上降雨的配合才能感覺到有效的降溫。

中秋高鐵之亂 鐵道局：新車明年7月才上線 有感提升運能恐要等2028年

中秋疏運，台灣高鐵爆發自由座之亂，引發民怨。高鐵公司期盼新世代列車上線後，能紓解運量，但首批、3組新車仍須經安全測試等作業，最快明年7月才能投入服務，鐵道局長也坦言，要有感提升運能，恐怕得等到2028年12組新車全數上線後。

男吃感冒藥一早起床竟「尿不出來」 醫揭原因…急放尿管救治

台中一名47歲男子日前罹患流感，先到住家附近診所看診，未料服用第一次藥物後，開始排尿不順，隔天一早尿尿，不管再怎麼用力，尿就是擠不出來，趕緊就醫急診，後來置放尿管，才把膀胱內餘尿排出來。醫師指出，患者因服用治療鼻塞、流鼻水的抗組織胺藥物，引發急性尿滯留，後來改用其他藥物後才恢復正常。

金針菇消化不了只是白吃？營養師曝真相：對腸道非常有幫助

金針菇常出現在火鍋與勾芡湯品中，由於吃下肚後隔天排便常能看到其完整外型，因而被許多民眾戲稱為「明天見」。不少人也好奇：排便看到整根菇，難道代表根本沒消化、白吃了嗎？對此，營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」指出，金針菇隔天能在糞便中看到，並不等於營養沒被吸收，而是它在通過腸道的過程中，早就已經有被吸收了。

讚長庚醫療體系貢獻等同台積電 賴總統：差別在台積電沒長庚股權

賴清德總統今出席2026長庚醫學周，祝賀該院創辦50周年，盛讚長庚醫院是我國護國神山，「跟台積電對台灣有同樣貢獻」。他說，台積電於產業經濟對國家做出貢獻，贏得護國神山稱號，長庚醫療集團則在醫療、健康上貢獻，同樣獲得國人敬重，影響力及貢獻兩者「一模一樣」。他透露，年輕時一度想申請至長庚擔任醫師，最後仍選擇母校成大醫院。

空拍看台灣／西螺大橋下「九月雪」 甜根子草盛開鋪銀白花毯

每逢秋風起，雲林縣與彰化縣交界的濁水溪河床便迎來一年一度的秋季限定美景。位於西螺大橋下的大片甜根子草進入盛花期，9月至10月間沿著寬闊河灘綻放，潔白羽毛狀花穗隨風搖曳，遠遠望去宛如為河床鋪上一層銀白地毯，吸引攝影愛好者與遊客前往取景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。