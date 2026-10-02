東北季風抵達北東愈晚雨愈大 下周一強冷空氣有感降溫迎有秋意的1周

東北季風下來了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台灣附近的風向已經逐步都轉變為東北到偏北風，大台北、桃竹苗沿岸以及外島的馬祖一帶陸續有較強陣風出現的情況。不過，這波東北季風帶來的涼冷空氣不足，季風本身帶來的降溫幅度相當有限，可能必須要加上降雨的配合才能感覺到有效的降溫。

水氣部分，他說，目前的雲圖及雷達顯示還不是很多，迎風面有些雲不過大部分地方都還有陽光，預期下半天到晚間海面上的水氣就會比較明顯進來，迎風面桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶降雨自下半天起會漸趨明顯，尤其今晚到明天清晨在基隆北海岸、宜蘭山區要留意較大雨量出現的情況。

吳聖宇表示，中南部山區今天午後仍有局部熱對流發展降雨的機會，其中在高屏山區預報可能有局部較大雨量。

明後兩天周末假期東北季風慢慢減弱，吳聖宇說，風向慢慢由東北轉為略偏東風的過程，水氣逐漸減少。明天大台北東側、基隆北海岸、東半部的宜花東及恆春半島等地有短暫陣雨，降雨量較為減小，只有宜蘭因為地形作用仍有稍多的累積雨量，西半部山區午後仍有局部熱對流降雨機會。周日在大台北東側、基隆北海岸、東半部的宜花東及恆春半島等地有局部短暫陣雨，雨量應該會更少一些。

溫度部分，他說，今天目前迎風面地區還是很多地方可見陽光，溫度雖然比昨天稍降但是看來有限，比較有感的區域僅限於基隆北海岸、大台北東側到宜蘭一帶，預報高溫在29至30度左右，到了大台北西側往桃竹一帶，以及花東地區高溫仍然會有31至33度，苗栗及以南的中南部地區就更高一些，高溫仍有32至34度。

吳聖宇表示，周末各地高溫的情況應該也是類似，大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶高溫29至31度，桃竹、花東一帶高溫31至32度，苗栗以南地區仍有32至34度高溫機會。

真正要比較有感轉涼，他說，下周一南下的較強東北季風，不但夾帶下來的冷空氣較多，而且持續時間較長，預估下周應該會是比較有秋意的1周，北台灣的感受又會比其他地方來得明顯。

關於颱風消息，吳聖宇表示，遠海的彩雲颱風則是逐漸增強壯大中，環流非常寬廣，幸好未來即將要開始往北移動，不會靠近台灣，但是有機會加強下周一、下周二東北季風的南下幅度。預期彩雲颱風後期也不會太靠近日本，會在關東的東南方較遠處就往太平洋中部轉向而去，對日本的影響同樣有限。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。