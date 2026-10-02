罕見跨洋颱風周末將跨越換日線 粉專曝對台日影響機率

東北季風下來了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台灣附近的風向已經逐步都轉變為東北到偏北風，大台北、桃竹苗沿岸以及外島的馬祖一帶陸續有較強陣風出現的情況。不過，這波東北季風帶來的涼冷空氣不足，季風本身帶來的降溫幅度相當有限，可能必須要加上降雨的配合才能感覺到有效的降溫。

2026-10-02 10:59