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罕見跨洋颱風周末將跨越換日線 粉專曝對台日影響機率
今年的太平洋相當熱鬧，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，來自跨洋的「NOLO」颶風，目前位於中太平洋、夏威夷西北方海域，距離台灣大約7200公里。預計本周末期間將跨越國際換日線，正式從中太平洋進入西北太平洋，成為少見的跨洋颱風。
至於是否影響台灣？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「NOLO」後期隨著導引氣流改變，將逐漸北轉，預估不會影響台灣與日本。
今年不少颱風、颶風形成的位置都特別遙遠，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，其實與今年處於聖嬰發展年有些關係。聖嬰發展期間，由於生成位置較偏東（遠洋），颱風在廣闊洋面上活動的時間也容易拉長，擁有較充足的發展空間，因此平均生命期可能較長，也比較有機會發展成強度較強的颱風。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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