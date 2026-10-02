快訊

才挺過心肌梗塞鬼門關！陳建州慟別至親「百歲奶奶病逝」

下周換季降溫北部探18度 專家：小熊颱風將生成、跨界諾羅颱風移入

運屍畫面曝光！高雄權利車行死者遭凌虐2小時痛苦哀號亡 7人在場無人救

聽新聞
0:00 / 0:00

65+最踴躍！公費流感、新冠疫苗昨首日開打 疫苗接種數高於去年

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
「左流右心」公費流感與新疫苗昨天開打，首日流感、新冠接種數均高於去年同期。記者翁唯真／攝影
「左流右心」公費流感與新疫苗昨天開打，首日流感、新冠接種數均高於去年同期。記者翁唯真／攝影

秋冬交際，國內流感處於流行期，公費新冠、流感疫苗昨天開打，疾管署公布截至昨晚12時止，流感疫苗共打約26.6萬劑，較去年同期增加0.8%、新冠疫苗約10萬劑，較去年同期增加5.9%，流感疫苗創2021年兩階段開打以來首日最高紀錄、新冠疫苗接種數也是2023年改為秋冬疫苗以來首日最高。

疾管署預計，本周流感急門診就診人次將達15萬人次，為今年高峰，但隨著疫苗開打，全民防禦力提升，疾管署預估11月中旬可望脫離流行期。

左流右新開打首日，疾管署發言人林明誠表示，以往長輩接種疫苗意願較低，昨天65歲以上接種情形，流感疫苗17萬4600劑，較去年的17萬895劑，增加2.1%；新冠疫苗接種8萬3053劑，較去年8萬6劑，增加3.8%。

今年公費流感疫苗總計採購705萬150劑，包括標準型流感疫苗684萬9360劑及免疫加強型流感疫苗20萬790劑，採購量首次超過700萬劑。中加強型流感疫苗將優先提供長照及安養機構65歲以上長者公費接種；新冠疫苗則已採購240萬劑，包括Moderna 220萬劑，含190萬劑單劑型及30萬劑多劑型及Novavax 20萬劑，其中適用於12歲以上接種單劑型全面升級為新世代新冠疫苗，副作用減半，提供更佳的免疫保護力。

公費流感及新冠疫苗將分二階段開打，第一階段昨起，針對65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒（流感未滿6個月以上至國小入學前幼兒；新冠為從未接種COVID-19疫苗滿6個月至未滿6歲幼兒）、高風險對象、孕婦、6個月內嬰兒雙親或實際扶養者、安養與長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象；第二階段則自11月2日起，進一步開放50歲以上無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。

●2026流感、新冠疫苗開打！公費時程對象、疫苗廠牌、施打禁忌一次看
https://health.udn.com/health/story/5961/9786223

新冠疫苗 流感 公費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南投13.9萬劑公費流感疫苗 籲長者儘早接種

「左流右新」今日開打 新北備百萬劑疫苗65歲以上施打還能抽6萬黃金

台東流感、新冠疫苗開打 衛生局籲高風險族群「左流右新」

桃園開打疫苗！長者新冠接種率僅21％ 今年加開15場假日接種站

相關新聞

東北季風抵達北東愈晚雨愈大 下周一強冷空氣有感降溫迎有秋意的1周

東北季風下來了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台灣附近的風向已經逐步都轉變為東北到偏北風，大台北、桃竹苗沿岸以及外島的馬祖一帶陸續有較強陣風出現的情況。不過，這波東北季風帶來的涼冷空氣不足，季風本身帶來的降溫幅度相當有限，可能必須要加上降雨的配合才能感覺到有效的降溫。

中秋高鐵之亂 鐵道局：新車明年7月才上線 有感提升運能恐要等2028年

中秋疏運，台灣高鐵爆發自由座之亂，引發民怨。高鐵公司期盼新世代列車上線後，能紓解運量，但首批、3組新車仍須經安全測試等作業，最快明年7月才能投入服務，鐵道局長也坦言，要有感提升運能，恐怕得等到2028年12組新車全數上線後。

男吃感冒藥一早起床竟「尿不出來」 醫揭原因…急放尿管救治

台中一名47歲男子日前罹患流感，先到住家附近診所看診，未料服用第一次藥物後，開始排尿不順，隔天一早尿尿，不管再怎麼用力，尿就是擠不出來，趕緊就醫急診，後來置放尿管，才把膀胱內餘尿排出來。醫師指出，患者因服用治療鼻塞、流鼻水的抗組織胺藥物，引發急性尿滯留，後來改用其他藥物後才恢復正常。

金針菇消化不了只是白吃？營養師曝真相：對腸道非常有幫助

金針菇常出現在火鍋與勾芡湯品中，由於吃下肚後隔天排便常能看到其完整外型，因而被許多民眾戲稱為「明天見」。不少人也好奇：排便看到整根菇，難道代表根本沒消化、白吃了嗎？對此，營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」指出，金針菇隔天能在糞便中看到，並不等於營養沒被吸收，而是它在通過腸道的過程中，早就已經有被吸收了。

空拍看台灣／西螺大橋下「九月雪」 甜根子草盛開鋪銀白花毯

每逢秋風起，雲林縣與彰化縣交界的濁水溪河床便迎來一年一度的秋季限定美景。位於西螺大橋下的大片甜根子草進入盛花期，9月至10月間沿著寬闊河灘綻放，潔白羽毛狀花穗隨風搖曳，遠遠望去宛如為河床鋪上一層銀白地毯，吸引攝影愛好者與遊客前往取景。

影／響應世界更年期日 國健署呼籲女性一同關注骨骼健康

根據2017至2020年國民營養健康調查資料顯示，我國50歲以上女性約每10人就有1人罹患骨質疏鬆，65歲以上更接近每6人就有1人。國民健康署為響應2026年「世界更年期日」及「世界骨質疏鬆日」，今天在張榮發基金會舉辦記者會提倡女性更年期骨質疏鬆防治，邀請專家現場示範居家運動及飲食，分享簡單實用的保護骨骼健康方法，並鼓勵女性從規律運動、均衡飲食做起，強健骨骼、維持行動力，為健康老化打好基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。