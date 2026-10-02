65+最踴躍！公費流感、新冠疫苗昨首日開打 疫苗接種數高於去年

秋冬交際，國內流感處於流行期，公費新冠、流感疫苗昨天開打，疾管署公布截至昨晚12時止，流感疫苗共打約26.6萬劑，較去年同期增加0.8%、新冠疫苗約10萬劑，較去年同期增加5.9%，流感疫苗創2021年兩階段開打以來首日最高紀錄、新冠疫苗接種數也是2023年改為秋冬疫苗以來首日最高。

疾管署預計，本周流感急門診就診人次將達15萬人次，為今年高峰，但隨著疫苗開打，全民防禦力提升，疾管署預估11月中旬可望脫離流行期。

左流右新開打首日，疾管署發言人林明誠表示，以往長輩接種疫苗意願較低，昨天65歲以上接種情形，流感疫苗17萬4600劑，較去年的17萬895劑，增加2.1%；新冠疫苗接種8萬3053劑，較去年8萬6劑，增加3.8%。

今年公費流感疫苗總計採購705萬150劑，包括標準型流感疫苗684萬9360劑及免疫加強型流感疫苗20萬790劑，採購量首次超過700萬劑。中加強型流感疫苗將優先提供長照及安養機構65歲以上長者公費接種；新冠疫苗則已採購240萬劑，包括Moderna 220萬劑，含190萬劑單劑型及30萬劑多劑型及Novavax 20萬劑，其中適用於12歲以上接種單劑型全面升級為新世代新冠疫苗，副作用減半，提供更佳的免疫保護力。

公費流感及新冠疫苗將分二階段開打，第一階段昨起，針對65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒（流感未滿6個月以上至國小入學前幼兒；新冠為從未接種COVID-19疫苗滿6個月至未滿6歲幼兒）、高風險對象、孕婦、6個月內嬰兒雙親或實際扶養者、安養與長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象；第二階段則自11月2日起，進一步開放50歲以上無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。

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