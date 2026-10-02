長庚醫療體系迎50周年 以人為本精神迎向醫療新時代

長庚醫療體系迎接創立50周年，2日舉行「2026長庚醫學周」開幕式，聚焦人工智慧、精準醫療、再生醫學及器官移植等領域。長庚決策委員會主任委員程文俊表示，將透過跨專業交流，讓健康科技對接病人需求，結合50年臨床、研究與教學成果，擘劃下一階段發展方向。

本屆醫學周於10月1日至4日在林口長庚國際會議廳舉行，賴清德總統、衛福部常務次長莊人祥、國家衛生研究院院長司徒惠康、中央研究院院長陳建仁等出席開幕式。長庚醫療體系則由董事長王瑞慧、程文俊及決策委員會副主任委員陳建宗，與各院區醫療、行政主管共同參與。

程文俊表示，半世紀前，就醫難、就醫貴是一般民眾的沉重負擔。長庚於1976年成立，秉持取之於社會、用之於社會的精神，推動醫療平民化，取消住院保證金、嚴禁收紅包，並提倡先看病後繳費，建立主治醫師及急診主治醫師等制度。

程文俊指出，長庚從草創時期發展至今，每年門診超過1,000萬人次、病床規模達1.2萬床，持續投入臨床服務、醫學教育與研究。對長庚而言，最珍貴的資產，是每位同仁在無數日夜中，為守護生命付出的努力與承擔的責任。

他表示，今年醫學周以承先啟後為精神，涵蓋生成式AI、智慧醫院、實證醫學、病人安全與醫療品質、癌症醫學、精準再生醫療及器官移植等議題，既回顧過去50年的累積，也回應當代醫療與科技變革。透過臨床實務與基礎醫學交流，讓資深前輩經驗與年輕世代創新思維相互激盪。

本屆大會主席陳建宗表示，醫學研究的價值，不只在論文或新技術，更在於研究成果能否回到臨床，回應病人需求、減輕痛苦並改善生活。今年議程雖涵蓋不同領域，共同目標都是讓科學與醫療科技真正幫助病人。

在智慧醫療方面，陳建宗指出，重點是讓AI安全融入臨床，協助醫療團隊作出更正確的判斷。議程將探討醫療資訊互通、AI臨床應用及健康資料治理，在重視病人隱私與資料安全的前提下，讓科技成為提升照護品質的力量。

在精準醫療與再生醫學方面，陳建宗表示，希望透過更深入的免疫機制研究，探索降低移植病人長期治療負擔的可能；基因定序、精準檢測與細胞治療等新發現，也須經過嚴謹研究及臨床驗證，逐步轉化為安全的治療選擇。

陳建宗指出，肥胖、糖尿病等代謝疾病，以及心血管疾病、免疫與老化彼此交織，難以僅從單一器官理解，須透過跨器官、跨領域合作，串聯基礎研究、轉譯醫學與臨床照護。長庚也將持續投入器官移植、顯微重建及外科技術，為治療選擇有限的病人增加可能。

莊人祥表示，因應個人化精準醫療需求，台灣正推動數位醫療及健康體系轉型升級，長庚的布局也是以實際行動響應國家健康政策。他強調，醫療核心仍在人，追求技術創新的同時，須守護專業判斷、醫病信任及以病人為中心的倫理價值。

賴總統則肯定長庚在醫療服務、人才培育與研究上的貢獻，稱長庚是台灣的健康守護神。他表示，長庚醫療體系每向前走一步，就是台灣醫療服務往前一步，國外醫師與教授來台學習，也讓世界看見台灣。

本次醫學周邀集美、英、日、新加坡、韓國、馬來西亞及國內醫療、學術專家，另安排醫學教育、生育保存、睡眠醫學、精準檢驗及精準兒科等研討。陳建宗強調，創新須以病人需求為起點、科學證據為基礎、病人安全為最高原則，最終回到改善病人生活的目標。