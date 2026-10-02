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台大名醫愛吃紅肉不愛魚 分享護腸3招「這1物絕對不碰」

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人愛吃肉，不過醫師提醒蔬果攝取量更要多一點，才能將腸道內的致癌物排出。 圖／ingimage
許多人愛吃肉，不過醫師提醒蔬果攝取量更要多一點，才能將腸道內的致癌物排出。 圖／ingimage

大腸癌長年位居台灣十大癌症發生人數前段班，如何從日常飲食與生活習慣做好護腸防癌，也成為民眾關注的議題。台大醫學院教授、大腸直腸外科主治醫師梁金銅近日在節目《小宇宙大爆發》中分享個人的護腸經驗，坦言自己平時飲食「沒忌口」，甚至最愛吃紅肉、不愛吃魚，但仍透過加倍攝取蔬果每天健走逾1萬步，以及不喝含糖飲料等方式維持健康。

梁金銅表示，身為大腸直腸外科醫師，平時都會衛教病患少吃紅肉、多吃魚，以攝取Omega-3脂肪酸，不過自己卻偏偏不愛吃魚，反而喜歡吃紅肉。因此，他會透過飲食搭配來取得平衡，只要吃了紅肉，就會補充雙倍以上的各色蔬菜。

他也建議民眾參考國健署「蔬果579」原則，12歲以下兒童每天攝取5份蔬果，蔬菜與水果比例為3：2；12歲以上女性每天7份，比例為4：3；12歲以上男性則每天9份，比例為5：4，同時可依「彩虹原則」攝取不同顏色的蔬果，增加飲食多樣性。

至於為何強調多吃蔬菜，梁金銅解釋，蔬果能增加糞便體積，讓排便維持順暢，當每天排便正常、糞便形狀也正常時，腸道內的致癌物就能較順利排出。

除了飲食之外，梁金銅也相當重視體重與運動，每天都會量體重，藉此留意身體代謝狀況，同時幾乎天天步行超過1萬步，約7公里，並透過手機記錄步數，維持規律活動。

最後一項護腸原則則是「不喝含糖飲料」。梁金銅表示，果糖攝取過量可能增加脂肪肝等代謝問題，因此自己完全不喝含糖飲料，也會提醒大腸癌術後患者少吃甜食，「因為大腸癌的癌細胞很喜歡吃甜食」。他強調，控糖應從日常生活做起，搭配均衡飲食及規律運動，才能維持良好的身體狀態。

紅肉 大腸癌 含糖飲料 癌症

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