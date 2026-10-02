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今北東變天宜蘭慎防大雨 下波東北季風恐亂國慶連假

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天東北季風增強及影響，迎風面降雨增加，宜蘭地區降雨時間較長、範圍較大，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及花蓮地區降雨機率增加，也有局部或零星短暫陣雨，建議外出攜帶雨具備用。聯合報系資料照
今天東北季風增強及影響，迎風面降雨增加，宜蘭地區降雨時間較長、範圍較大，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及花蓮地區降雨機率增加，也有局部或零星短暫陣雨，建議外出攜帶雨具備用。聯合報系資料照

今天東北季風增強及影響，迎風面降雨增加，中央氣象署表示，宜蘭地區降雨時間較長、範圍較大，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及花蓮地區降雨機率增加，也有局部或零星短暫陣雨，建議外出攜帶雨具備用。

而其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫陣雨，而且可能出現局部較大雨勢，午後請留意天氣變化。

溫度方面，今天桃園以北及宜蘭白天高溫下降，桃園以北及東半部高溫約28至31度，新竹以南32至33度，感受仍偏熱，中午前後局部紫外線可達過量等級，外出請注意防曬並多補充水分，而夜晚清晨各地低溫普遍在23至27度。

離島天氣，澎湖多雲短暫陣雨，26至31度；金門多雲短暫陣雨，26至32度；馬祖陰短暫陣雨，25至29度。

明天東北季風稍減弱，風向仍為偏東北風，迎風面降雨範圍稍減，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭地區並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以南地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

周日東北風再減弱，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

下周一東北季風再增強，下周二至下周四東北季風影響；下周一、下周二北部及宜蘭天氣稍轉涼，迎風面降雨範圍較大，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，尤其在宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區雲量稍增為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨；下周三、下周四北部及宜蘭早晚天氣稍涼，環境水氣減少，大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

下周五開始國慶日連續假期，氣象署表示，下周五至11日，東北季風持續影響，迎風面大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

東北季風增強，漸感秋涼。圖／中央氣象署提供
東北季風增強，漸感秋涼。圖／中央氣象署提供

國慶 東北季風 宜蘭 連假 嘉義 氣象署 高溫

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