金針菇消化不了只是白吃？營養師曝真相：對腸道非常有幫助

金針菇常出現在火鍋與勾芡湯品中，由於吃下肚後隔天排便常能看到其完整外型，因而被許多民眾戲稱為「明天見」。不少人也好奇：排便看到整根菇，難道代表根本沒消化、白吃了嗎？對此，營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」指出，金針菇隔天能在糞便中看到，並不等於營養沒被吸收，而是它在通過腸道的過程中，早就已經有被吸收了。

老辜解釋，金針菇屬於真菌類，細胞壁含有「幾丁質（chitin）」與「β-葡聚糖」等結構性多醣，其中幾丁質約占乾重的7.7％。人體的消化酵素無法像分解澱粉那樣將這些結構徹底拆解，因此較堅韌的外部結構才會隨糞便排出。

不過，這並不代表金針菇是白走一遭。老辜打比方，這就像吃玉米粒後常在糞便中看到外皮一樣，雖然外殼看似完好，但內部的成分在消化過程中多半已被釋放並吸收，並非完全沒有被利用。

同時，食物的吸收並非單純「吃進去、全分解、吸收到血液中」。金針菇所含的膳食纖維與難消化多醣，雖然會一路通過小腸進入大腸，但這些成分恰恰是腸道微生物的重要基質。近年菇類研究多聚焦於β-葡聚糖與幾丁質對腸道菌群的正面影響，它們能幫助維持腸道黏膜健康，本身就具備關鍵的生理價值，而非單純的無用殘渣。

至於要怎麼讓讓金針菇的營養更徹底釋放？老辜分享「切段、煮熟、多咀嚼」的妙招，他煮蔬菜湯時習慣將金針菇「切段」再下鍋。透過切碎、適度加熱並在口中充分咀嚼，能打破部分堅固的細胞壁，讓內部成分更容易釋出。

貼文曝光後也引來不少網友共鳴與料理討論。有網友分享食譜，像是金針菇切碎煮湯可自然產生勾芡濃稠感，也有人笑稱「平常都直接滑過喉嚨，原來真的要好好咬」。老辜最後提醒，下次在馬桶裡看見金針菇時，不必再懷疑是吃心酸的，它絕非只是過客，而是幫助腸道更健康，它們對於我們的腸道菌，以及腸道黏膜細胞的健康，有非常大的幫助。