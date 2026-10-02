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東北季風來了！北東今轉雨 下周一秋涼感受更明顯

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北季風影響，北部及東半部雲量增多並有局部短暫陣雨，其中宜蘭山區有局部大雨發生的機會，外出建議攜帶雨具。聯合報系資料照
東北季風影響，北部及東半部雲量增多並有局部短暫陣雨，其中宜蘭山區有局部大雨發生的機會，外出建議攜帶雨具。聯合報系資料照

今天受到東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，北部及東半部雲量增多並有局部短暫陣雨，其中宜蘭山區有局部大雨發生的機會，外出建議攜帶雨具。中南部位於背風側，受到東北季風影響相對有限，大多仍維持多雲到晴的天氣，午後嘉義以南及各地山區受到熱力作用影響，有局部短暫陣雨機會，亦要留意局部較大雨勢。

溫度方面，林孝儒表示，這波東北季風冷空氣並不強，不過北部及東北部受到東北風、雲量及降雨影響，白天高溫下降至28至31度左右，和前幾天35度上下的炎熱天氣相比已經舒適不少。新竹以南受到的影響較小，高溫仍有32至33度，中午前後感受持續偏熱。這幾天台灣南北溫度及天氣型態的差異會比較明顯。

明天東北季風稍微減弱，不過林孝儒表示，迎風側大台北、基隆北海岸及東半部仍有局部短暫陣雨。到了周日水氣稍微減少，降雨範圍縮小，除了東北角、東半部及恆春半島有局部短暫雨之外，其餘地區都主要為晴時多雲、較穩定的天氣。

他說，雖然周末東北季風略減弱，各地天氣短暫緩和後，下周一還有另一波較強的東北季風南下，北部及東北部將再度轉雨，氣溫也會進一步下降，北部白天高溫有機會降至27度左右，屆時秋涼的感受會比這一波更加明顯。實際降溫幅度及迎風面雨勢仍要視北方高壓強度與水氣多寡而定，未來幾天可以持續觀察。

另外，林孝儒說，輕度颱風彩雲目前仍位於台灣東方遠洋面，預測未來逐漸轉往北方朝日本以東海面前進，距離台灣相當遙遠，對台灣沒有影響。

今天至明天天氣重點，他說，仍是東北季風帶來的南北差異，北部及東半部轉為高溫緩和、局部雨的天氣，中南部則維持相對穩定偏熱。周日各地天氣短暫回穩，下周一再留意新一波東北季風增強。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 嘉義 溫度 高溫 宜蘭

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