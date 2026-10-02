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下周換季降溫北部探18度 賈新興：小熊颱風將生成、跨界諾羅颱風移入
薄外套、長袖衣物要準備好，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，雖然今天白天高溫微降，但真正的換季降溫在後頭。下周一起，第二波偏強東北風即將南下，北部高溫將一路跌至25度左右，北部空曠地區低溫下探18度。
另外，關於颱風消息，他說，洋面上彩雲颱風外圍環流將影響日本天氣，中太平洋跨界颱風「諾羅」也正移入中，下周一觀察另1個颱風「小熊」的發展。
關於兩波降溫時程，賈新興說，將階梯式降溫 ‧ 第二波有感。今天起第一波，微弱東北風南下，北部高溫僅從33度微降至30度左右，早晚低溫約23至24度，體感降溫還不明顯。
第二波下周一起，偏強東北風強勢報到。賈新興表示，北台灣高溫將明顯下滑至25度左右，北部沿海及空曠地區低溫將下探18度上下，秋涼感受顯著加深。南部白天高溫也會微幅下降2至3度，早出晚歸務必隨身備妥薄外套。
賈新興表示，受東北風迎風面水氣抬升影響，桃園以北、基隆北海岸及宜蘭地區降雨機率高且水氣偏多，特別是明天至下周二，其他地區以多雲到晴，午後局部短暫雨為主。
關於彩雲颱風動向，他說，超過千組系集模式模擬顯示，彩雲先向西後轉向東北，朝日本東南方外海前進。對台灣無影響，但下周二外圍環流將影響日本東部海域與沿海天氣。中太平洋諾羅颱風跨越換日線移入西北太平洋，後續低緯度洋面仍處於低壓槽環境，下周一觀察小熊颱風的發展。
東北風偏強期間，台灣海峽及北部沿海風浪明顯偏大，海邊活動或釣魚需嚴防瘋狗浪，務必注意自身安全。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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