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北台灣2階段降溫今轉雨 入秋最強東北季風下周抵達 朝20度關卡下探
北台灣將二階段降溫。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在炎熱許久後，終於又要有東北季風抵達台灣，而且預報來看，未來幾天將拆成兩波抵達。第一波東北季風，今明兩天影響最大，但預計強度偏弱，只有讓北部高溫稍降，還不會有非常明顯的轉涼，另外桃園以北、宜花將轉為陣雨天氣。
東北季風帶水氣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天雙北、宜蘭下雨機率高，尤其宜蘭需注意間歇大雨。西部其他地區上午持續晴朗，下午至傍晚留意零星陣雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，第二波東北季風，將在下周初抵達。這次就有感了，預期是今年入秋以來最強。北部、宜花將全面朝20度關卡下探，加上陣雨天氣，濕涼感受預期很顯著。以目前預報來看，下周的東北風，很可能就一口氣讓北台灣向夏季說再見了。中南部因為在背風面，屆時的東北季風強度還不足以讓背風面也變天，因此預計中南部天氣還是偏熱。下周以後，就是南北天氣兩樣情的景象。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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