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今起變天北東轉雨…下周一明顯降溫 「彩雲」將發展為大型颱風

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東北季風漸起今起3天增強 專家：下周一這波強度更強

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
10月東北季風漸起。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
10月東北季風漸起。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

10月東北季風漸起。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天起3天東北季風增強及東北季風影響，除迎風面的北部、東北部及東部地區，雲量增多、短暫陣雨及高溫略降外，中南部地區降溫較不顯著，零星降雨仍以午後為主。

另一方面，他說，因為氣壓梯度增大緣故，中北部及澎湖馬祖等地區也都有平均風5至6級以上或陣風7至8級或以上發生的機率。今天北部海面及台灣海峽北部浪高約增至1.5至2.5公尺，海邊活動或出海作業需多留意。明、後兩天東北季風稍略減弱，台灣附近各海面浪高再降至1至1.5公尺或以下。

林得恩表示，下一波的東北季風再增強及影響，會落在下周一，這波強度更強。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 馬祖 澎湖

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