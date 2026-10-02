今起變天北東轉雨 吳德榮：下周一明顯降溫 彩雲將發展為大型颱風

今天至周日水氣增多，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部、東半部有局部短暫雨，山區午後亦有局部短暫降雨的機率，今、明北部山區及東北部有較大雨勢。

溫度方面，他說，北、東氣溫略降，中南部白天仍偏熱，各地早晚略偏涼。今天北部22至33度、中部22至35度、南部23至35度、東部22至34度。

下周一、下周二東北季風增強，氣溫明顯下降，「與大陸冷氣團還差得遠」，北台轉涼。吳德榮表示，下周一迎風面轉有雨，有較大雨勢。下周二水氣漸減，迎風面降雨漸減少。

吳德榮表示，下周三、下周四迎風面轉多雲時晴，背風面晴朗穩定，白天舒適，清晨氣溫很低，日夜溫差大；山區午後及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

關於颱風消息，他說，中央 氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱彩雲在關島北方海面，未來轉北而行，朝日本東方海面前進，強度續增強，範圍持續擴大。歐洲（ECMWF）模式系集模擬顯示，彩雲颱風將發展為大型颱風，模擬路徑大致以偏北機率最高，無侵台機率。模式將繼續調整其不確定性，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。