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誇大療效 活化勝3年罰890萬

聯合報／ 記者林琮恩沈能元／台北報導

醫師江守山代言益生菌保健食品「活化勝」，因誇大宣稱具逆轉腎病等效能，且不斷於電視廣告高頻率播放，衛福部食藥署企畫及科技管理組長鄭維智說，已依「食安法」開罰四○二萬元，而該公司歷年來已多次違規，自一一三年以來已遭連續開罰八九○萬元。

鄭維智指出，食藥署近期查獲「活化勝」產品及其代言人醫師江守山於電視等媒體高頻率刊播違規廣告，以醫師形象誇大宣稱產品具有「逆轉腎病」等醫療效能，容易使消費者誤信食品具有治療疾病的效果，甚至可能造成民眾延誤就醫，嚴重違反「食安法」有關食品廣告不得不實、誇張、易生誤解或宣稱醫療效能等規定。

「活化勝」已非首次違規，鄭維智說，該產品在一一三年經嘉義市及雲林縣衛生局查處，累計裁罰三○八萬元，一一四年度再由嘉義縣衛生局裁罰一八○萬元，今年該產品仍持續刊播涉及違規宣稱廣告，食藥署持續督促地方衛生機關，對「活化勝」相關廣告及江守山就違規情節加重處分，重罰四○二萬元。

鄭維智表示，嘉義縣政府衛生局已於九月廿四日將江守山涉及廣告代言部分，移請台北市衛生局醫事科依法調查處理，後續如經查認有違反醫師法等相關規定，將依規定辦理；情節重大者，得依法移付懲戒，相關處分最重可至廢止醫師證書。

醫師江守山昨表示，他的確曾公開說過這些話，但內容談論指的是研究成果，而非產品本身，也沒有代言或幫產品背書，並指出類似的產品一堆，若開罰根本罰不完。江守山也反控，廠商擅自截用他的言論宣傳產品，自己也為此報案三次，卻都沒有下文，後續若真的被開罰，不排除提出訴願。

衛福部 食藥署 江守山

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