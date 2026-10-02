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健康幣規則複雜 民眾喊投降

聯合報／ 記者陳雨鑫廖靜清翁唯真／台北報導

健康幣昨正式上路，不少民眾躍躍欲試，但實際操作發現規則複雜，乾脆棄「幣」投降。首次登錄健康幣專區可領兩百幣、完成生活型態評估量表再領一百幣，但健康幣最快也要兩天入帳，癌症篩檢、成人健檢更需等約兩個月，民眾盼簡化程序，否則恐降低使用意願。

健康幣鼓勵民眾培養健康行為，完成癌症篩檢、成人健檢、疫苗接種等即可累積，健康幣規畫執行兩年，兩年期間最多可領一萬三一五○幣，一幣等同一元；累積滿一千幣後，十二月起可至超商、量販店、藥局等兌換健康商品。

不過，新制上路首日被民眾揪出多項雷區。首先，健康行為必須在十月一日後完成才列入計算，例如九月卅日完成大腸癌篩檢，就無法領取九百幣。其次，健康幣並非完成項目後立即入帳，癌症篩檢、成人健檢約需兩個月；疫苗接種、首次登錄及生活型態評估約需兩天。

此外，自費癌症篩檢及Ｂ、Ｃ肝檢查不列入領幣範圍，但自費接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗仍可領幣，但也須累積滿一千幣才能兌換，如果只打一劑流感疫苗或一劑新冠疫苗，是無法達到兌換門檻。

陳姓使用者抱怨，健康幣系統複雜，民眾須先下載「健保快易通」，進入健康存摺開通健康幣專區，之後還得下載「Health GO」才能兌換，兩款Ａｐｐ連動時還會因瀏覽器規格不符而失敗。她昨以電話教長輩操作，「教到一肚子氣」，直言程序太複雜，對長者不友善。

衛福部健保署企劃組參議余依靜說，健康幣延遲入帳主要是系統資料轉換需要時間，符合癌症篩檢、成人健檢資格者可盡早完成檢查並開通專區。入帳時間以開通健康幣專區當天起算，如十月已完成癌症篩檢，卻到明年元旦才註冊，仍須再等約兩個月健康幣才會入帳。

據衛福部統計，健康幣昨至下午五時統計，同意參加活動人數十點七萬人，完成生活型態評估量表九點六萬人。衛福部部長石崇良表示，下周起將推出周周有摸彩活動。

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