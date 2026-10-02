健康永續ESG評選 北榮獲卓越典範獎

二○二六健康永續ＥＳＧ評選昨天揭曉，今年健康永續「卓越典範獎」，醫學中心由台北榮總獲獎、區域醫院則是部立豐原醫院、地區醫院由台北市立關渡醫院摘下最高榮譽。頒獎典禮卅一日舉行，當天另外揭曉「傑出實踐獎」、「潛力發展獎」，各有七家醫院得獎。

「二○二六健康永續ＥＳＧ評選」由聯合報主辦、厚生基金會協辦、衛福部指導，今年開放全台醫院參與，各級醫院無不致力於民眾就醫感受提升、ＡＩ流程導入為醫護人力減壓等措施。

例如島型醫院旗津醫院串連志工，發揮皮克敏精神，成為尋找走失失智長者的第一線；深耕弱勢，嘉義基督教醫院設計機制聘用醫護人力；輔大醫院結合大學特色，將音樂非藥物治療運用到失智者、早療兒童身上。

病患滿載的台北榮總大幅縮減檢驗時間到五十七分鐘，減少民眾回診就醫次數，並以輔具修繕服務嘉惠社區；台大醫院將照顧馬祖民眾的篩檢胃癌模式，納入國家公費政策等。

聯合報健康事業部表示，作為媒體，我們與跨領域評審凝聚共識，將評定面向更聚焦在民眾就醫體驗、醫院對社區健康議題的投資以及韌性醫療，回應挑戰且提出具體解決作法，回到以民眾、病患為中心。

評審分為書審簡報兩階段，根據醫院前一年永續作為評選，得獎名單請看「健康永續ＥＳＧ評選」網站。評審團由陽明交大校長林奇宏率領，包括政大教授王儷玲、社區醫院協會理事長朱益宏、醫院協會理事長李飛鵬、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩、秀傳體系副營運長郭昭宏、厚生基金會執行長陳柏同、護理師公會全聯會理事長陳麗琴、國策顧問簡文仁（依姓氏筆畫排列）。