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中秋連假 台大急診單日430人破紀錄

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導
中秋四天連假急診壅塞再現，台大醫院急診單日就醫一度達四三○人。聯合報系資料照
中秋四天連假急診壅塞再現，台大醫院急診單日就醫一度達四三○人。聯合報系資料照

中秋四天連假急診壅塞再現，台大醫院急診單日就醫一度達四三○人，院長余忠仁昨表示，此為創院一三○餘年首見，「是台大從未出現過的數字」，患者包括各式呼吸道疾病等。衛福部疾管署推估，本周連假過後門急診就診人次將飆破十五萬人次，預估本周流感疫情為今年最高峰，後續會持平或往下降。今年度流感、新冠疫苗昨正式開打，衛福部長石崇良鼓勵民眾踴躍施打，而急診壅塞部分將針對年底多個連假研擬比照春節分流獎勵開診。

台大醫院統計，今年七月起急診就診人次上升，其中一定比率是流感、新冠患者。余忠仁說，新冠疫情雖自八月減緩，但流感疫情截至九月仍持續攀升，原因與民眾出國旅遊及開學後活動頻繁有關。疾管署長羅一鈞推估，本周流感疫情會是今年最高峰，約十月中旬後才會明顯下降，並於十一月中旬脫離流行期。

以往經驗連假消化急診人流需要約兩周時間，外界憂心，國慶連假下周展開，恐讓急診壅塞加劇。石崇良解釋，今年因連假較長且受基層開診率影響，造成急診就醫人次升高，將透過區域聯防網絡進行調控機制。昨行政院會院長卓榮泰提示，年底將迎接多個連假，預計會按照春節規模研擬分流開診獎勵，近期就會與外界說明。

「左流右新」公費疫苗昨分二階段開放施打，石崇良表示，今年公費流感疫苗總計採購逾七○五萬劑，包括標準型流感疫苗逾六八四萬劑及免疫加強型流感疫苗逾廿萬劑，為歷年採購量首次超過七○○萬劑。其中，加強型流感疫苗將優先提供長照及安養機構六十五歲以上長者公費接種。

另，新冠疫苗採購二四○萬劑，包括莫德納二二○萬劑，其中含一九○萬劑單劑型及卅萬劑多劑型及Novavax廿萬劑，其中適用於十二歲以上接種單劑型全面升級為新世代新冠疫苗，副作用減半，而且提供更佳的免疫保護力。羅一鈞說，流感及新冠病毒持續變異，建議民眾每年均須接種流感及新冠疫苗，若疫苗施打踴躍有助於穩定疫情。

台北市衛生局昨於台大醫院舉辦疫苗開打活動，一名學齡前女童在母親懷中哭鬧不願施打，經護理師、市長蔣萬安安撫終於完成施打。蔣萬安感謝第一線醫護人員，北市致力提升疫苗涵蓋率，盼守護民眾健康。

衛福部健康幣也於十月上路，民眾施打疫苗、癌症篩檢、健檢等都可累積健康幣。石崇良說，民眾登錄健康存摺及「Health GO」Ａｐｐ就可以累積，凡施打流感、新冠疫苗分別給予四五○、九○○健康幣，並與超商、藥局等五大通路合作，民眾累積至一千幣後於十二月起就可兌換相關商品。

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